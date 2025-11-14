Lo que hizo Shakira, tras su ausencia de los Latin Grammy 2025

Suscríbete a nuestros canales

La estrella colombiana Shakira fue la gran ausente en la celebración de los Latin Grammy 2025, que se realizaron en Las Vegas, el jueves 13 de noviembre. Sin embargo, la intérprete no estuvo en la ceremonia por trabajo, al tener que estar en la presentación de la popular película “Zootopia 2”, de la cual es parte.

Ausencia de Shakira

Shakira estuvo muy sonriente y elegante en El Capitan Theatre de Los Ángeles, California, en la compañía de sus dos hijos Milan y Sasha.

Un momento importante para la ganadora del Grammy, ya que hace la voz de la hermosa Gazelle, en el film estadounidense estrenado en el 2016. Además, en esta nueva oportunidad la nacida en Barranquilla canta el sencillo “Zoo”.

La película estará disponible en los cines el próximo 26 de noviembre, para que todo el mundo vea el talento y fuerza de Shakira, en la voz de la popular Gazelle, quien es una estrella de pop.

Con un ajustado vestido, cola alta y maquillaje suave, fue como se presentó la intérprete de “Ojos así”, posando muy emocionada con sus retoños ante los fotógrafos.

Disney se pronuncia

Disney Music se mostró muy emocionado por la voz de Shakira, en una de sus películas más populares que en el 2017 se llevó el premio Oscar, a La Mejor Película de Animación.

“Somos salvajes y no podemos ser domados. Shakira convirtió el estreno de Zootopia 2 en un zoológico. Ve Zootopia 2 de Disney solo en cines el 26 de noviembre. Escucha "Zoo" de Shakira donde sea que transmita música”, dicen en la publicación de Instagram.