Karol G y Marco Antonio Solís "coleccionaron heridas" en los Latin Grammy 2025

Por primera vez desde su lanzamiento en junio de 2025, "Coleccionando Heridas" el tema que grabaron Karol G y Marco Antonio Solís, se escuchó en vivo y fue en el MGM Grand Garden Arena durante la celebración de los Latin Grammy 2025.

Karol G y Marco Antonio Solís conmovieron al público

A 2 meses de la grabación del video oficial del tema, el cual hasta el momento no ha visto luz, ambos artistas enternecieron a los miles de asistentes que corearon esta increíble canción que se ha convertido en una de las favoritas del público.

Con una gran complicidad, Karol y Marco Antonio gritaron a todo pulmón frases como: "Será que se quedó el amor en otros tiempos, eso dicen los expertos, nadie quiere en estos días" y "Pero quiero creer que aún se puede querer y si no, seguiré coleccionando heridas".

Recordemos que, este tema forma parte del álbum de la colombiana llamado "Tropicoqueta" que estrenó el 20 de junio de 2025.