Shakira revela sorpresiva participación de sus hijos en "Zootopia 2"

La estrella colombiana, Shakira, apareció radiante en la alfombra roja de la premier de "Zootopia 2", acompañada por sus hijos, y ofreció revelaciones sobre su papel, el cual conserva desde la primera entrega y hasta contó un detalle que hasta ahora era secreto.

En su paso por la alfombra roja, la barranquillera compartió con el mundo que, sus pequeños Milan y Sasha, también tienen un papel especial en la esperada cinta animada, lo que tiene su corazón inflado de emoción y orgullo.

Shakira y sus hijos fueron los protagonistas de la noche

En plena noche de gala, Shakira fue el centro de atención vistiendo un elegante vestido lila, haciéndose eco de Gazelle, el personaje al que da voz en la película.

A su lado, sus hijos también brillaron con atuendos coordinados que reforzaron la imagen de unidad familiar, tal como ha ocurrido en otras ocasiones donde los niños apoyan firmemente a su famosa madre.

La presencia conjunta en el evento no solo afianzó el vínculo madre-hijos ante las cámaras sino que simbolizó un momento de celebración compartida. “Estoy realmente feliz de estar en tan buena compañía esta noche”, dijo la artista a la prensa.

La participación de los pequeños

Más allá del glamour, llegó la sorpresa cuando la cantante reveló que sus hijos no solo la acompañaron al estreno sino que participaron de forma activa en la producción de "Zootopia 2".

Según la artista, Milan y Sasha “realmente fueron parte de esto, también tuvieron una pequeña participación en la película, como conejos”.

Milan, el hijo mayor, comentó: “Se sintió increíble, fue una experiencia única en la vida”. Mientras tanto, Sasha: “Sí, participé con mi mamá y mi hermano. Me encantaría hacer más”.

Tras la revelación, la intérprete de “Monotonía” destacó el entusiasmo de su hijo menor por el mundo del séptimo arte y aseguró que, “tiene el bichito” evidenciando su interés.

Shakira vuelve a interpretar a Gazelle en "Zootopia 2", papel que ya había desempeñado en la primera entrega. Además, hizo un adelanto de la canción “Zoo”, que forma parte de la banda sonora del filme, y la presentó durante su gira en Quito.