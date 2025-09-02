La Vinotinto empieza los entrenamientos de cara al juego contra Argentina

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva ha comenzado. Con solo tres días por delante para el crucial enfrentamiento contra Argentina, la selección nacional de Venezuela ha puesto en marcha su maquinaria.

Tal como lo ha revelado en exclusiva el periodista Elías López, la Vinotinto inició sus entrenamientos este lunes, marcando el inicio de su preparación para el trascendental partido de la última fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas.

El lugar elegido para los entrenamientos no es otro que el prestigioso complejo deportivo de Boca Juniors en Ezeiza, un escenario de primer nivel que ofrece las condiciones ideales para afinar los detalles tácticos de cara al encuentro del jueves.

Primeros pasos y la llegada de los internacionales

En esta primera jornada de entrenamientos, el cuerpo técnico de Fernando Batista se ha enfocado en trabajos de recuperación y adaptación. Con algunos jugadores llegando directamente de sus compromisos con sus clubes, la prioridad es que todos alcancen el mejor estado físico posible.

La sesión de entrenamiento ha servido para que los jugadores se reencuentren, fortalezcan la cohesión de grupo y comiencen a interiorizar las directrices del "Bocha" para el partido.

Se espera que en las próximas horas se sumen a la concentración el resto de los jugadores que militan en el extranjero. Con la llegada de todas las piezas, Batista podrá contar con el plantel completo para los próximos días de entrenamiento, lo que le permitirá diseñar la estrategia definitiva para enfrentar a la actual campeona del mundo.

La estrategia y el peso de la historia

El partido del jueves no es uno más. Es una final. La Vinotinto, con la posibilidad de asegurar su puesto de repechaje, se enfrenta a una de las selecciones más poderosas del mundo.

El cuerpo técnico y los jugadores tienen como objetivo, conseguir puntos que les permitan llegar al partido contra Colombia, en casa, con la tranquilidad de tener el destino en sus propias manos.