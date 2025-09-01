La Vinotinto ya recibe a nuevos referentes en Buenos Aires (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Septiembre ya hizo su aparición y con esto ya se puede sentir el olor de la próxima doble fecha de eliminatorias mundialistas, en la que la Vinotinto tiene el objetivo de mantener vivas sus opciones de clasificarse a la venidera Copa del Mundo 2026.

En este contexto, el cuadro venezolano, liderado por el técnico Fernando 'Bocha' Batista, ya prepara los detalles de esa primera parada, a disputarse contra Argentina el 4 de septiembre.

De allí, a que se mantenga la llegada a Buenos Aires de referentes de la selección nacional, lugar donde se jugará el compromiso y los criollos harán la fase final de la antesala.

¿Qué jugadores se sumaron a la concentración de la Vinotinto?

Este lunes los estelares más recientes en llegar a la expedición criolla fueron Tomás Rincón y Yeferson Soteldo, que se sumaron a otros jugadores también presentes en la jornada como Cristopher Varela, Carlos Faya, Miguel Navarro, Alexander González, Kevin Kelsy, Ronald Hernández y Matías Lacava.

Estos nombres se integran a un grupo al que ya se habían reportado jugadores como Salomón Rondón, Jon Aramburu, Cristián Cásseres, Eduard Bello, Jefferson Savarino, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Jorge Yriarte, Alaín Baroja, Wuilker Fariñez, Jhon Chancellor, Leonardo Flores y Gleiker Mendoza.

Hay que recordar que dos nombres importantes como Yangel Herrera y Jhonder Cádiz no pudieron ingresar en la convocatoria por lesiones. El primero por una ruptura el bíceps crural derecho, mientras el delantero por una fractura del tercer metatarsiano del pie derecho.

Por su parte, la gran duda en la Vinotinto es José Martínez, quien presenta una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda y su evolución marcará su presencia para el juego contra Colombia el 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín.