Jon Aramburu no pudo ganar el dueño a Salomón Rondón en España

Dos venezolanos volvieron a la acción en el fútbol internacional este fin de semana en el duelo que disputaron el Real Oviedo y la Real Sociedad en el Estadio Carlos Tartiere. Se trata de Salomón Rondón y Jon Aramburu.

En el duelo de criollos la mejor parte y alegría se quedó del lado del delantero de la Vinotinto, después de la victoria por la mínima (1-0) con gol del mediocampista Leander Dendoncker al minuto 40' de la primera parte.

Eso sí, en este partido 'Salo' no fue de la partida en el once, después de haber sido titular en las dos primeras jornada domésticas ante Villarreal y Real Madrid, dejando su lugar en este cotejo ocupado por el uruguayo Federico Viñas. El 'Gladiador' ingresó al terreno de juego sustituyendo al charrúa en el minuto 61', para jugar la última media hora de este duelo.

Caso contrario al de Aramburu, quien sí jugó todo el compromiso y se mostró muy activo en ambas facetas del juego, tanto en ataque -asociándose con Kubo- como en defensa cerrando su costado.

¿Cómo les fue a Salomón Rondón y Jon Aramburu en el partido?

En el tiempo que pudo jugar Rondón se mostró muy participativo en los apoyos en varios ataques oviedistas con una de sus mejores características en ofensiva, el pivoteo.

El delantero pudo registrar 18 toques, además de un pase clave, seis duelos aéreos ganados de ocho, un duelo ganado desde el suelo de tres intentadis, una falta recibida y un fuera de juego, según datos de Sofascore, desde donde lo puntuaron con un 6.7.

Por el lado del lateral de la Real Sociedad el puntaje del mismo portal fue de 6.3, con cinco duelos ganados desde el suelo (de 12), tres aéreos victoriosos (de tres), tres faltas cometidas, una infracción ocasionada, tres pases claves, además de tres lances largos acertados de siete que intentó.

Finalmente, las siguientes paradas de Salomón Rondón y Jon Aramburu serán con la selección de Venezuela, que deberá afrontar la última doble fecha de las eliminatorias mundialistas con la intención de mantener vivas sus opciones de clasificarse a la próxima Copa del Mundo 2026.