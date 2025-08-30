Salomón Rondón suma su nombre en la historia del Real Oviedo en España

Suscríbete a nuestros canales

El Real Oviedo está viviendo su temporada de regreso a la máxima categoría del fútbol español y, aunque en las dos primeras jornadas ligueras la sonrisa no les acompañó, después de dos duras derrotas ante Villarreal y Real Madrid, por fin miles de seguidores pudieron abrazarse en el Estadio Carlos Tartiere, con presencia de un venezolano: Salomón Rondón.

Y es que, el criollo podrá ufanarse a partir de ahora de haber estado presente en el duelo donde el cuadro oviedista pudo reencontrarse con la victoria en primera división después de más de 24 años sin esa experiencia, en la que naufragó fuera de la élite de LaLiga.

El Oviedo sumó los tres puntos con triunfo por la mínima ante la Real Sociedad (1-0), tras el tanto convertido por el mediocampista Leander Dendoncker al minuto 40' de la primera parte.

Este hecho, sin duda alguna, es un acontecimiento histórico en el club, que no sabía lo que era ganar en primera división desde el 27 de mayo de 2001 cuando sacó los puntos ante el Barcelona en el Camp Nou con marcador 0-1.

Salomón Rondón no estuvo desde el inicio con el Real Oviedo

Hay que decir que el ariete de la Vinotinto no fue de la partida en este encuentro, después de haber sido titular en las dos primeras jornada domésticas. Su lugar en este cotejo lo ocupó el uruguayo Federico Viñas.

Sin embargo, ya para la segunda parte del juego, el 'Gladiador' ingresó al terreno de juego sustituyendo al charrúa en el minuto 61', para jugar la última media hora de este duelo. En ese tiempo, el criollo se mostró muy participativo y apoyó en varios ataques oviedistas con una de sus mejores características en ofensiva, el pivoteo.

Por tercera jornada no pudo sumar un gol a su cuenta, en lo que también es su regreso al fútbol español, después de su estadía en equipos como Las Palmas y Málaga, en los que registró 12 y 27 goles, respectivamente, en un paso de 47 partidos con 'La Unión Deportiva' y 72 con 'los malaguistas'.

Con esto, las siguientes paradas de Salomón Rondón serán con la selección de Venezuela, que deberá afrontar la última doble fecha de las eliminatorias mundialistas con la intención de mantener vivas sus opciones de clasificarse a la próxima Copa del Mundo 2026.