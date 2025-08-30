Delantero venezolano vuelve a marcar diferencias y se alista para las Eliminatorias

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano Gleiker Mendoza está teniendo un gran inicio de temporada con el Kryvbas FC en la Primera División de Ucrania, consolidándose como una de las figuras clave de su equipo. Con tan solo 23 años ha demostrado un rendimiento excepcional que lo ha llevado a ser un pilar fundamental en el ataque de su club.

En la cuarta fecha del torneo, el Kryvbas logró una importante victoria por la mínima (2-1) frente al FC Obolón-Brovar, y Mendoza fue decisivo al brindar la asistencia para uno de los goles del partido.

Esta acción se suma a su impresionante registro en lo que va de campaña, donde acumula un gol y cuatro asistencias, cifras que lo posicionan como uno de los atacantes más productivos de la liga.

Un rendimiento que sorprende

La habilidad y visión de juego de Gleiker Mendoza han sido cruciales para el buen desempeño de su equipo. A pesar de su juventud, ha mostrado una gran madurez en el campo, adaptándose rápidamente al fútbol ucraniano.

Este gran momento no solo beneficia al Kryvbas FC, sino que también ha puesto al criollo en el radar de la selección nacional. Su destacado rendimiento le valió ser convocado por la Vinotinto para la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, donde Venezuela se enfrentará a potencias como Argentina y Colombia.

¿Opción de compra a la vista?

Actualmente, Gleiker Mendoza se encuentra en el Kryvbas FC en calidad de préstamo desde Angostura de la Liga FUTVE, pero su gran desempeño está dando motivos suficientes para que el club ucraniano considere seriamente ejecutar la opción de compra al finalizar la temporada.

Si mantiene este nivel, es muy probable que su vínculo con el Kryvbas se extienda, asegurando su permanencia en el fútbol europeo y quizás en una liga más competitiva del "Viejo Continente".