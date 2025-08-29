¿Merecía su llamado? Este joven Vinotinto se queda con las ganas de estar en la convocatoria

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano sigue exportando talento, y Yerson Chacón es una prueba de ello. Con solo 22 años, el joven extremo está demostrando un rendimiento excepcional en el AEK Larnaca de la Primera División de Chipre, consolidándose como una de las figuras emergentes en el fútbol europeo.

Su gran momento genera un debate sobre su posible inclusión en futuras convocatorias de la Vinotinto. Desde su llegada al club chipriota, Chacón ha mostrado una notable adaptación.

En su primera temporada, la 2024-2025, disputó 35 partidos, registrando cuatro goles y 10 asistencias. Estos números son impresionantes para un jugador en su primer año en Europa, lo que demuestra su capacidad para ser un creador de juego clave y un peligro constante para las defensas rivales.

Un inicio de temporada brillante

La temporada actual ha comenzado de forma aún más prometedora para el oriundo de San Cristóbal. En la ronda previa a la Europa League, Yerson Chacón fue el líder indiscutible de su equipo. A pesar de que el AEK Larnaca no logró clasificar y se tuvo que conformar con la Conference League, el desempeño del venezolano fue estelar.

En lo que va de campaña, los números del criollo hablan por sí solos: dos goles y dos asistencias en ocho partidos. Estas estadísticas iniciales confirman la progresión del extremo y su impacto directo en los resultados de su equipo. Este rendimiento constante y de alto nivel lo ha posicionado como uno de los jugadores más importantes del AEK Larnaca.

Se quedó fuera de la convocatoria

A pesar de su notable desempeño, Yerson Chacón no fue incluido en la última convocatoria de la selección venezolana para los partidos contra Argentina y Colombia. Esta decisión ha sorprendido a muchos, dado el buen momento que atraviesa.

Su exclusión abre el debate sobre el criterio de selección del cuerpo técnico, especialmente considerando que el criollo ha demostrado tener el nivel competitivo para pelear por un puesto en la Vinotinto.

Con su juventud y su proyección, el extremo del AEK Larnaca tiene todos los méritos para ser considerado en futuras convocatorias. Su talento, sumado a su gran presente en el fútbol europeo, lo convierte en una opción viable y atractiva para el equipo nacional.