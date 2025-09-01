La Vinotinto se preocupa por el estado físico de David Martínez (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La preocupación se apoderó de la afición venezolana tras el golpe que sufrió David "La Joya" Martínez en su partido más reciente en la MLS. Sin embargo, el periodista Mario Alberto Sánchez ha traído una dosis de tranquilidad a la previa de la última fecha FIFA de la Vinotinto, con información que mitiga el temor a una baja sensible.

Según la información que llega desde Los Ángeles, el golpe que sufrió el joven mediocampista del LAFC no fue de gravedad. La lesión, producto de un golpe en el hombro, obligó a que el jugador fuera sometido a un protocolo de observación, como es habitual en la Major League Soccer (MLS) en casos de este tipo.

Este protocolo, que prioriza la salud del deportista, exige un período de tiempo en el que el jugador debe estar bajo supervisión médica antes de reanudar cualquier actividad física o viaje.

¡David Martínez llegaría sin problemas!

De acuerdo con lo reportado por Sánchez, lo normal es que David Martínez pueda unirse a la concentración de la selección venezolana en un par de días, una vez que haya cumplido con el protocolo de la MLS y los médicos le den el alta definitiva.

Dicha noticia es un alivio para el cuerpo técnico de Fernando Batista, que ya se enfrenta a importantes ausencias en la convocatoria. Contar con el habilidoso extremo venezolano podría ser un factor desequilibrante durante los partidos contra Argentina o Colombia.

Su incorporación al grupo no solo sería un refuerzo futbolístico, sino también un impulso anímico para sus compañeros, que enfrentan el desafío más importante de sus carreras a nivel de selecciones.