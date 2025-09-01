¡Oficial! Kervin Tuti Andrade jugará Europa League

Suscríbete a nuestros canales

Kervin 'Tuti' Andrade dio un nuevo paso importante en su carrera, que le permitirá competir al más alto nivel internacional, tras oficializarse su fichaje por el Maccabi Tel Aviv de Israel, este lunes, divisa en la que portará el dorsal #10.

Si bien este grande de dicho país no posea el mismo ritmo competitivo que las grandes ligas del Viejo Continente, sí es uno de los conjuntos que disputará la Fase de Liga de la UEFA Europa League.

En dicha competición, se medirán ante el Aston Villa (Inglaterra), Olympique de Lyon (Francia), Stuttgart (Alemania), Bologna (Italia) y Freiburg (Alemania).

Un nuevo reto a corta edad

Durante su estancia en Brasil, desde 2023 hasta 2025, el joven mediocampista tuvo grandes momentos y un protagonismo indudable; sin embargo, éste año particularmente recibió cada vez menos oportunidades de demostrar su talento.

En la campaña 2023-2024 pudo desplegar sus habilidades como juvenil en sus primeras participaciones, puesto que con 18 años fue convocado a la Copinha con la filial sub-20 del Fortaleza, en la cual logró marcar 3 goles y 1 asistencia en 5 compromisos.

Asimismo, acumuló 10 tantos y 6 habilitaciones en 40 juegos disputados con el primer equipo esa misma zafra; pero su tiempo en cancha se redujo considerablemente durante el periplo 2024-2025 y especialmente este año en curso.

La pasada temporada (24-25) solo entró al campo en 15 partidos, registrando 1 tanto y 1 asistencia en 452 minutos de juego (de 1.350 posibles).

Dos vinotintos en la competición

Cabe destacar que, este fichaje le permite ser el segundo venezolano que podría ver acción en la Liga de Europa esta campaña.

El primero en confirmar su presencia fue la ''Pantera'' Sergio Córdoba, que logró clasificarse en fase previa con el Young Boys de Suiza.