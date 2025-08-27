Hay sorpresa con el futuro de Kervin "Tuti" Andrade: Lo espera el gigante de este país

Suscríbete a nuestros canales

Un movimiento inesperado podría darse con el vinotinto Kervin "Tuti" Andrade. Al menos, según las más recientes informaciones provenientes desde Brasil, donde actualmente milita el criollo.

El medio brasilero GeGlobo compartió detalles referentes a una posible operación con el futuro del futbolista, que estaría negociando para sumarse a las filas de uno de los clubes más importantes de Israel.

Se trata del Maccabi Tel Aviv, que incluso en este momento se encuentra disputando las fases de playoffs en la Europa League y que definirá este jueves 28 de agosto su participación en el torneo europeo contra el FC Dinamo de Kiev.

Un cambio de aires para Kervin 'Tuti' Andrade

En Brasil ya dan este movimiento por hecho, incluso GeGlobo afirma que Fortaleza ya acordó la venta del criollo por una cifra cercana al 1,8 millones de euros (11,3 millones de reales).

Quizá las razones que llevan a este traspaso están atadas al rendimiento del venezolano y su poca participación en este curso. Por ejemplo, para tener una idea se puede mencionar que solo disputó 15 partidos en lo que va de 2025, sumando un gol y una asistencia en ese periodo.

Otro aspecto que suma a que esta salida haya cobrado fuerza están enfocadas en el entrenador Renato Paiva, quien no lo ha utilizado del todo, dejando mayor oportunidades a Lucca Prior, quien ocupa la demarcación.

Para encontrar su mayor participación habría que remontarnos al 2024, con registros de 35 partidos, junto a unos siete goles y cinco asistencias.

A su vez, la situación del equipo no ayuda al volante vinotinto, después de 20 partidos, en los que Fortaleza solo suma 15 puntos y es penúltimo en el torneo brasilero.

Hay que recordar Kervin está en Fortaleza desde 2023 y sigue siendo muy joven, con solo 20 años, después de llegar cedido en su momento desde el Deportivo La Guaira al equipo sub-20.

Finalmente, hay que apuntar, según lo que detalla GeGlobo, que Fortaleza posee el 50% de los derechos del jugador. Aunque también aclaran que el monto sería de R$11,3 millones por el 60% de los derechos, que hoy son repartidos entre el club y La Guaira, dejando a Fortaleza conservar el 20% de su ficha.