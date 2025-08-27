La FVF explica la ausencia de Jhonder Cadiz con la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Es oficial, ya se compartió la primera convocatoria oficial de la Vinotinto de cara a los duelos de septiembre para cerrar la doble fecha de eliminatorias mundialistas contra Argentina y Colombia.

El listado tiene a 32 protagonistas inicialmente, que fueron escogidos por el técnico argentino Fernando 'Bocha' Batista para afrontar ambos cotejos que pueden significar la primera clasificación a un mundial absoluto.

Como era de esperarse, en el llamado hay nombres habituales, que se sabía que iban a estar presentes, como Salomón Rondón, Tomás Rincón, Telasco Segovia, Nahuel Ferraresi, Rafael Romo, entre otros.

Sin embargo, en ese mismo contexto también tiene ausencias que causaron sorpresa en gran parte de la afición del combinado. Uno de ellos es Jhonder Cádiz, sobre quien la FVF explicó los motivos por los que no está.

¿Por qué la Vinotinto no convocó a Jhonder Cádiz?

Las razones están atadas a un tema con la enfermería, que tendría al criollo en pleno proceso de recuperación. Según la federación, el ariete del Pachuca mexicano sufre una fractura del tercer metatarsiano del pie derecho.

Justamente, el tiempo previsto para que puedar estar a tono supera el periodo en el que la selección estará en acción. Sobre Cádiz se prevé que esté de baja por unas tres semanas.

Hay que recordar que la Vinotinto juega como visitante contra Argentina el próximo 4 de septiembre, mientras cierra el recorrido de eliminatoria en el estadio Monumenta de Maturín el 9 del mismo mes.