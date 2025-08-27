La Vinotinto

Convocatoria Vinotinto: ¿Que pasó con las figuras que regresaron al Futve?

Venezuela ya tiene a sus elegidos para afrontar la últimos dos jornadas de las Eliminatorias

Por Humberto Mendoza
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 08:44 am
Foto: Liga FUTVE
Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional dio el madrugonazo este miércoles con la convocatoria para los partidos contra Argentina y Colombia, correspondiente a las últimas dos jornadas de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

NOTAS RELACIONADAS

Parte de las figuras como Salomón Rondón, Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino destacan en el llamado. Además de eso, resaltan algunas novedades en el listado como es Gleiker Mendoza (FC Kryvbas) y José Yriarte (WKS Slask Wroclaw), que vienen de tener presentaciones notables con sus respectivos clubes.

Asimismo, Carlos Faya y Cristopher Valera (Deportivo La Guaira) son los únicos jugadores de la Liga FUTVE que fueron llamados por Fernando "Bocha" Batista. Darwin Machís, Yordan Osorio y Yohandry Orozco, que regresaron al fútbol venezolano en el actual semestre se quedaron por fuera de los seleccionados frente a albicelestes y cafeteros, el próximo 4 y 9 de septiembre.

¿Que pasó con las figuras que regresaron al Futve?

El balompié nacional fue testigo de uno de los mejores mercados de fichajes en la historia. Además de los mencionados, Andrés Ponce (Academia Puerto Cabello), Adalberto Peñaranda (Deportivo Táchira) y Yonathan Del Valle (Carabobo) firmaron sus vueltas al fútbol venezolano después de años de ausencia.

Ellos acompañan a Yangel Herrera y Jhonder Cadiz como los fijos de la selección nacional que no estarán en los desafíos finales de la clasificatorios al Mundial de Norteamericana 2026. Previo a los compromisos ante Argentina y Colombia, Venezuela se ubica en el séptimo lugar de las Eliminatorias, puesto que otorga el boleto al Repechaje mundialista.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos La vinotinto Breeders' Cup Venezuela
Miércoles 27 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
La Vinotinto