Convocatoria Vinotinto: ¿Que pasó con las figuras que regresaron al Futve?

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional dio el madrugonazo este miércoles con la convocatoria para los partidos contra Argentina y Colombia, correspondiente a las últimas dos jornadas de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Parte de las figuras como Salomón Rondón, Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino destacan en el llamado. Además de eso, resaltan algunas novedades en el listado como es Gleiker Mendoza (FC Kryvbas) y José Yriarte (WKS Slask Wroclaw), que vienen de tener presentaciones notables con sus respectivos clubes.

Asimismo, Carlos Faya y Cristopher Valera (Deportivo La Guaira) son los únicos jugadores de la Liga FUTVE que fueron llamados por Fernando "Bocha" Batista. Darwin Machís, Yordan Osorio y Yohandry Orozco, que regresaron al fútbol venezolano en el actual semestre se quedaron por fuera de los seleccionados frente a albicelestes y cafeteros, el próximo 4 y 9 de septiembre.

¿Que pasó con las figuras que regresaron al Futve?

El balompié nacional fue testigo de uno de los mejores mercados de fichajes en la historia. Además de los mencionados, Andrés Ponce (Academia Puerto Cabello), Adalberto Peñaranda (Deportivo Táchira) y Yonathan Del Valle (Carabobo) firmaron sus vueltas al fútbol venezolano después de años de ausencia.

Ellos acompañan a Yangel Herrera y Jhonder Cadiz como los fijos de la selección nacional que no estarán en los desafíos finales de la clasificatorios al Mundial de Norteamericana 2026. Previo a los compromisos ante Argentina y Colombia, Venezuela se ubica en el séptimo lugar de las Eliminatorias, puesto que otorga el boleto al Repechaje mundialista.