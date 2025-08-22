La FVF volvió a la acción y anunció una importante incorporación comercial (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La FVF (Federación Venezolana de Fútbol) tuvo acción este jueves 21 de agosto en un acto al que convocó a distintos medios de comunicación para revelar el más reciente movimiento del máximo ente del balompié criollo.

El centro comercial Sambil, ubicado en La Candelaria, fue epicentro de la actividad, en la que se compartió el nombre del nuevo socio comercial que se une a la federación, así como la rama específica a la que se dedicará de la mano con la FVF.

Se trata de la empresa conocida como Jagi, especializada en la confección de gorras con un estilo urbano y que desde ya será la encargada de diseñar para la venta los distintos modelos de este accesorio con sentido apegado a la selección nacional.

En el acto oficial por la FVF estuvo presente su Director de Mercadeo, Comercialización y Comunicaciones, Diego Cristaldo, quien apuntó que este acuerdo lleva trabajándose desde hace meses. "Hoy, después de cuatro o cinco meses de trabajo arduo se está viendo la silueta perfecta de lo hecho en casa", dijo.

La FVF y Jagi apuntan al símbolo de la Vinotinto

La actividad contó no solo con la presencia de periodistas y medios de comunicación, sino que también tuvo asistencia de distintos grupos urbanos muy apegados a la marca Jagi. Por citar a uno de ellos hay que nombrar a los integrantes de 'Trucos con balón', conocidos por ser exponentes en el país del Freestyle Fútbol.

Por su parte, la empresa que se una a la federación como socio comercial reveló que esta primera edición tiene ya a la venta 19 ediciones de gorras para el seguidor de la Vinotinto, así como que en el futuro se continuará la creación de nuevos modelos.

Del mismo modo, en sus redes sociales compartieron un mensaje emotivo como bienvenida a esta nueva alianza: "𝑵𝒂𝒄𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒕𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒖𝒏𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒐́𝒏, 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒍𝒐 𝒚 𝒐𝒓𝒈𝒖𝒍𝒍𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒔𝒆𝒓 𝑽𝒊𝒏𝒐𝒕𝒊𝒏𝒕𝒐. ¡La FVF y Jagi Caps se unen para llevar la pasión Vinotinto a otro nivel! Esta colección única fusiona deporte y moda, celebrando nuestra autenticidad y buscando que cada venezolano se sienta identificado. ¡Lleva la Vinotinto 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 contigo! Colección próximamente disponible en todas las tiendas de @jagicapsve".

Este anuncio sirve de gran antesala para todo el seguidor del combinado criollo que quiera tener la mayor cantidad de indumentaria del equipo, sobre todo por lo cerca de la doble fecha de eliminatorias en septiembre más importante en la historia de la Vinotinto, donde el equipo de Fernando 'Bocha' Batista se jugará sus opciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo 2026.