Ingreso de fin de año: Una ayuda económica en tiempos difíciles

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno nacional ha comenzado este miércoles la entrega del Ingreso de Fin de Año Contra la Guerra Económica, un beneficio que busca aliviar la situación económica de los ciudadanos. Esta medida se implementa a través de la Plataforma Patria, facilitando el acceso a los fondos para los beneficiarios.

Según información proporcionada por el Canal Patria Digital, el monto asignado para este ingreso es de 3.980 bolívares, lo que equivale a aproximadamente 19,98 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Este aporte se presenta como una ayuda significativa en un contexto económico complicado.

Complemento a otros beneficios

Este nuevo ingreso se suma al reciente bono Contra la Guerra Económica que fue otorgado a los trabajadores activos de la administración pública. Este bono tiene un total de 23.880 bolívares, equivalente a 119,93 dólares. Comparado con el mes anterior, este pago representa un incremento del 27,56% en moneda nacional, ya que en septiembre se entregaron 18.720 bolívares.

Los beneficiarios del Ingreso de Fin de Año recibirán una notificación a través del número corto 3532 y también en la aplicación veMonedero. Esto asegura que los ciudadanos estén informados sobre la disponibilidad de los fondos.

Proceso para retirar el pago

Para retirar el pago a través de la Plataforma Patria, los beneficiarios deben seguir estos pasos:

1. Iniciar sesión en el Sistema Patria.

2. Pulsar en “monedero” y luego seleccionar “retiro de fondos”.

3. Elegir el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

4. Oprimir el botón de “continuar” y luego en “aceptar”.

Es importante que los ciudadanos tengan sus datos actualizados en la plataforma Patria para poder hacer efectivo el cobro.

La entrega del Ingreso de Fin de Año Contra la Guerra Económica representa una medida del gobierno para mitigar las dificultades económicas que enfrentan muchos venezolanos.