Sistema Patria: Estos son los bonos activos este miércoles 15 de octubre

El Sistema Patria mantiene la distribución de bonos, programas y beneficios sociales implementados por el Gobierno Nacional. De este modo, las familias venezolanas puedan ajustar su presupuesto para adquirir alimentos de la canasta básica, pagar servicios públicos y optar por el cupo de gasolina subsidiada.

Los beneficiarios recibirán una notificación desde el número 3532 o 67373 de Patria. Asimismo, pueden corroborar la acreditación en la aplicación móvil veMonedero.

La distribución se realizará de manera directa y gradual. Es importante mencionar que la plataforma digital está habilitada de lunes a sábado, a partir de las 6:00 hasta las 9:59 pm.

Corresponsabilidad y Formación: Para los trabajadores activos de las instituciones públicas, quienes reciben un monto de 21.480 bolívares.

Ingreso Contra la Guerra Económica: Destinado a los funcionarios públicos, quienes obtienen 120 dólares indexados basándose en la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

Quienes hayan recibido la confirmación de pago deben realizar un procedimiento simple en la cuenta de Patria:

Accede al sitio web (www.patria.org.ve) empleando tus credenciales

Ubica la sección de “Protección Social”

Luego, ingresa al campo de “monedero”

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos

Haz clic en “aceptar” y “confirmar”

Espera que el sistema valide la operación y ¡listo!

