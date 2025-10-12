¿Problemas con tu cuenta en el Sistema Patria? Estos son los canales oficiales de atención

Suscríbete a nuestros canales

Algunos usuarios reportan diferentes problemas con la Plataforma Patria y no saben cómo solventarlos. Sin embargo, existen diferentes canales de atención para despejar dudas, inquietudes y obtener información general sobre el funcionamiento de la página. A continuación, te los detallamos:

3532: El número que proporciona información sobre el servicio o cualquier problemática que presenten al navegar en el sitio web.

67373: Dirigido a las consultas sobre fecha de asignación de los bonos, programas y beneficios sociales. También, acredita los pagos y envía notificaciones directamente a los usuarios.

3777: Destinado al cupo de gasolina subsidiada. Si deseas saber la cantidad de litros restantes puedes enviar la palabra “SALDO” a este número y de inmediato, recibirán un mensaje de texto con la información requerida.

Foto: Referencial / Cortesía

Ahora bien, puedes emplear aplicaciones móviles que facilitarán las transacciones y operaciones financieras, como:

VeQR: Vincula el Carnet de la Patria con los programas de protección social y la organización comunal.

VePatria: Es un sistema de protección social asociado con el Carnet de la Patria. Puedes navegar desde tu dispositivo y aceptar los bonos.

VeMonedero: Para consultas de saldo y transferencias de fondos.

Billetera Móvil: Es un mecanismo de pago relacionado con el Carnet de la Patria. De esta forma, podrás administrar tus bonos y transferir dinero utilizando un código QR.

¡Atención usuarios!

El horario de atención de la Plataforma Patria es de lunes a sábado, desde las 6:00 am hasta las 9:59 pm. Los domingos realizan labores de mantenimiento.

La entrega de los bonos se efectúa de manera directa y gradual a los usuarios registrados previamente.

Debes registrar la cuenta en la que recibirás los fondos para facilitar la transacción.

Afilia un número exclusivo en el sistema, debe ser el mismo agregado en la entidad bancaria.

Actualiza tu información como nombres y apellidos, dirección de residencia y situación laboral actual.

Los usuarios tienen un plazo de 15 días para aceptar los bonos, programas y beneficios sociales en el monedero.

A los beneficiarios les llega una notificación del número 3532 o 67373 de Patria, con la asignación del pago.

Los montos pueden variar dependiendo del grupo social al que pertenezca el usuario.

Para conocer todos los detalles deben mantenerse informados mediante las plataformas digitales de Patria y sus canales aliados.