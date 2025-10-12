Servicios

¿Problemas con tu cuenta en el Sistema Patria? Estos son los canales oficiales de atención

De este modo, puedes solventar dudas o inquietudes relacionadas con la plataforma digital 

Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 07:05 pm
Foto: Referencial / Cortesía
Algunos usuarios reportan diferentes problemas con la Plataforma Patria y no saben cómo solventarlos. Sin embargo, existen diferentes canales de atención para despejar dudas, inquietudes y obtener información general sobre el funcionamiento de la página. A continuación, te los detallamos: 

  • 3532: El número que proporciona información sobre el servicio o cualquier problemática que presenten al navegar en el sitio web.

  • 67373: Dirigido a las consultas sobre fecha de asignación de los bonos, programas y beneficios sociales. También, acredita los pagos y envía notificaciones directamente a los usuarios.

  • 3777: Destinado al cupo de gasolina subsidiada. Si deseas saber la cantidad de litros restantes puedes enviar la palabra “SALDO” a este número y de inmediato, recibirán un mensaje de texto con la información requerida.

Foto: Referencial / Cortesía

Ahora bien, puedes emplear aplicaciones móviles que facilitarán las transacciones y operaciones financieras, como:

  • VeQR: Vincula el Carnet de la Patria con los programas de protección social y la organización comunal.

  • VePatria: Es un sistema de protección social asociado con el Carnet de la Patria. Puedes navegar desde tu dispositivo y aceptar los bonos.

  • VeMonedero: Para consultas de saldo y transferencias de fondos.

  • Billetera Móvil: Es un mecanismo de pago relacionado con el Carnet de la Patria. De esta forma, podrás administrar tus bonos y transferir dinero utilizando un código QR.

¡Atención usuarios!

  • El horario de atención de la Plataforma Patria es de lunes a sábado, desde las 6:00 am hasta las 9:59 pm. Los domingos realizan labores de mantenimiento.

  • La entrega de los bonos se efectúa de manera directa y gradual a los usuarios registrados previamente.

  • Debes registrar la cuenta en la que recibirás los fondos para facilitar la transacción.

  • Afilia un número exclusivo en el sistema, debe ser el mismo agregado en la entidad bancaria. 

  • Actualiza tu información como nombres y apellidos, dirección de residencia y situación laboral actual.

  • Los usuarios tienen un plazo de 15 días para aceptar los bonos, programas y beneficios sociales en el monedero.

  • A los beneficiarios les llega una notificación del número 3532 o 67373 de Patria, con la asignación del pago.

  • Los montos pueden variar dependiendo del grupo social al que pertenezca el usuario.

  • Para conocer todos los detalles deben mantenerse informados mediante las plataformas digitales de Patria y sus canales aliados.

Foto: Referencial / Cortesía

