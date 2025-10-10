Servicios

¿Lo sabías? Conoce cuál sector público ya recibió parte de su aguinaldo por Patria

Jessica Molero Gómez
Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 07:48 pm
Aguinaldo MPPE
Foto: Cortesía
El aguinaldo MPPE comenzó a ser abonado al personal de la Universidad del Zulia, cumpliendo con las instrucciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). El primer tramo del beneficio se procesó a través del Sistema Patria, permitiendo que los trabajadores activos y jubilados recibieran de manera inmediata la primera porción del bono.

La primera porción corresponde al 25% del aguinaldo anual y fue cargada a las cuentas digitales de los beneficiarios el pasado lunes 6 de octubre. 

Cronograma estimado para el resto del año

Se espera que los siguientes pagos se realicen según las fechas tradicionales:

  • Segundo mes de aguinaldo: entre el 3 y 7 de noviembre.

  • Tercer mes de aguinaldo: entre el 25 y 28 de noviembre.

El aguinaldo MPPE se otorga a todos los trabajadores del sector público, incluyendo activos, pensionados y jubilados. 

Foto: Aguinaldo MPPE

El pago a través del Sistema Patria asegura un proceso seguro, los beneficiarios pueden verificar la recepción del dinero de forma inmediata, así como utilizarlo para compras, transferencias o pagos de servicios, evitando la necesidad de trámites presenciales o esperas prolongadas.

Viernes 10 de Octubre de 2025
