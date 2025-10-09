Sistema Patria: Estudiantes reciben pago con aumento en octubre (+Monto)

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 9 de octubre, el Sistema Patria depositó el pago del bono denominado “Beca Universitaria”, destinado a los estudiantes en formación académica del nivel superior. En este sentido, el monto es de 1.012,50 bolívares, los cuales serán acreditados en el monedero. Los beneficiarios tendrán un período de 15 días máximo para transferir los fondos a sus cuentas bancarias.

Foto: Referencial / Cortesía

La información fue difundida mediante las redes sociales de Patria y sus canales aliados. La distribución se realiza de manera directa y gradual a los usuarios registrados correctamente en la plataforma digital.

“Monedero Patria: Crédito por Bs. 1.012,50 bolívares por concepto Beca Universitaria (octubre 2025)”, reza el mensaje de texto proveniente del número 3532 o 67373 de Patria. También, pueden corroborar la acreditación en la aplicación móvil veMonedero.

Números oficiales del Sistema Patria

Si deseas comunicarte con el Sistema Patria para solventar dudas o inquietudes puedes emplear los siguientes números:

3532: Brinda información general sobre el funcionamiento de la plataforma.

67373: Para realizar consultas sobre la entrega de los bonos y otros servicios habilitados en la plataforma digital.

3777: Permite corroborar la asignación mensual del cupo de gasolina y verificar la cantidad de litros restantes.

¿Cómo cobrar el bono “Beca Universitaria”?

Para cobrar el dinero es necesario realizar un procedimiento sencillo, fácil y rápido. Por ello, te brindamos el paso a paso:

Accede al portal web de Patria (www.patria.org.ve) Ahora, ubica la sección de “Protección Social” Después haz clic en “Monedero” Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos Pulsa “aceptar” y luego “confirmar” Espera que el sistema valide la operación.