Sistema Patria inicia pago para adultos mayores este martes 7 de octubre

El Sistema Patria inició el pago del programa 100% Amor Mayor correspondiente al mes de octubre, destinado a las personas de la tercera edad. En este sentido, el monto es de 130 bolívares equivalentes a 0,69 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). La información fue difundida a través de las redes sociales oficiales y los canales aliados.
La distribución se realizará de manera directa y gradual a los usuarios registrados correctamente en la plataforma digital. Además, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en sus equipos móviles proveniente del número 3532 o 67373. De igual modo, tienen un plazo máximo de 15 días para aceptar el subsidio y transferir el monto a sus cuentas bancarias.
Bonos activos este martes 7 de octubre
Actualmente, la Plataforma Patria está distribuyendo pagos para diversos sectores priorizados de la población:
-
Bono Único Familiar: Para integrantes de los programas Economía Familiar, Hogares de la Patria, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, Parto Humanizado y Lactancia Materna. El monto es de 2.700 bolívares. La entrega se efectuará hasta el 8 de octubre.
-
Bono Complementario Familiar: Para los beneficiarios del subsidio “Único Familiar”. El monto oscila entre 900 y 1.800 bolívares, según el número de integrantes de la familia.
¿Cómo cobrar el bono 100% Amor Mayor?
Para obtener el dinero, deben realizar un procedimiento simple que incluye los siguientes pasos:
-
Accede al portal web del Sistema Patria empleando tus credenciales.
-
Visualiza el campo de “Protección Social” y haz clic en “Monedero”.
-
Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
-
Presiona “continuar” y luego “aceptar”.
-
Espera que el sistema valide la operación como exitosa y ¡listo!