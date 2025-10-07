Sistema Patria inicia pago para adultos mayores este martes 7 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria inició el pago del programa 100% Amor Mayor correspondiente al mes de octubre, destinado a las personas de la tercera edad. En este sentido, el monto es de 130 bolívares equivalentes a 0,69 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). La información fue difundida a través de las redes sociales oficiales y los canales aliados.

La distribución se realizará de manera directa y gradual a los usuarios registrados correctamente en la plataforma digital. Además, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en sus equipos móviles proveniente del número 3532 o 67373. De igual modo, tienen un plazo máximo de 15 días para aceptar el subsidio y transferir el monto a sus cuentas bancarias.

Bonos activos este martes 7 de octubre

Actualmente, la Plataforma Patria está distribuyendo pagos para diversos sectores priorizados de la población:

Bono Único Familiar: Para integrantes de los programas Economía Familiar, Hogares de la Patria, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, Parto Humanizado y Lactancia Materna. El monto es de 2.700 bolívares. La entrega se efectuará hasta el 8 de octubre.

Bono Complementario Familiar: Para los beneficiarios del subsidio “Único Familiar”. El monto oscila entre 900 y 1.800 bolívares, según el número de integrantes de la familia.

¿Cómo cobrar el bono 100% Amor Mayor?

Para obtener el dinero, deben realizar un procedimiento simple que incluye los siguientes pasos: