México y Argentina buscan las semifinales del Mundial Sub-20

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos será el epicentro de un choque de gigantes en el Mundial Sub-20, cuando la Selección Mexicana se mida a su similar de Argentina en los cuartos de final.

El enfrentamiento, cargado de historia y rivalidad, promete ser un espectáculo de alta intensidad, pues ambos equipos llegan a esta instancia con la etiqueta de invictos y con el objetivo claro de seguir con vida en la cita mundialista y acercarse al título.

Dicha eliminatoria se disputará este sábado 11 de octubre a las 7:00 PM (hora de Venezuela).

El camino del "Tri"

El equipo mexicano, dirigido por Eduardo Arce, ha demostrado un crecimiento progresivo y una notable solidez en el torneo. Clasificaron como segundos del complicado Grupo C, conocido como el "grupo de la muerte", con cinco puntos.

Su andadura comenzó con dos vibrantes empates 2-2 ante potencias como España y Brasil. El pase a octavos se selló con una ajustada pero vital victoria 1-0 sobre Marruecos.

La verdadera carta de presentación de México llegó en los octavos de final, donde ofrecieron una demostración de contundencia al golear 4-1 al anfitrión Chile.

Paso perfecto de la "Albiceleste"

Por su parte, Argentina, seis veces campeona del mundo en esta categoría y la máxima ganadora histórica, llega con un ritmo imparable. El conjunto sudamericano ha transitado el torneo con pleno de victorias, consolidándose como uno de los máximos favoritos al título.

En la fase de grupos, superaron a Cuba, Australia e Italia, demostrando versatilidad y eficacia. Su actuación en octavos de final fue igualmente contundente, al vencer 4-0 a Nigeria.

La "Albiceleste" exhibe una ofensiva demoledora, con 12 goles a favor en cuatro partidos y un balance defensivo notable, habiendo recibido solo dos tantos.