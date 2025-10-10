Real Madrid enciende las alarmas por Mbappé con miras al Clásico contra Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Francia derrotó (3-0) sin muchos inconvenientes a Azerbaiyán por la tercera jornada del Grupo D de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, la victoria terminó opacada tras el inconveniente que protagonizó Kylian Mbappé cerca del final del encuentro.

La participación del delantero del Real Madrid en este partido había estado en duda durante buena parte de la semana, pues se reportó a la concentración con su selección aquejado de un golpe en el tobillo derecho que sufrió en el partido contra el Villarreal.

De hecho, dicha dolencia le impidió entrenarse con el resto de sus compañeros en los primeros días en Clairefontaine. Pero al final fue titular, marcó el 1-0 y se mantuvo en el campo hasta que ya no pudo más.

¿Real Madrid sin Mbappé para el juego contra Barcelona?

Todo sucedió cerca del minuto 80 de juego. Mbappé estaba dando síntomas de fatiga desde unos minutos antes y se había llevado uno que otro golpe en su maltrecho tobillo. Si bien aguantó sobre el campo, no dio más y se tumbó sobre el césped para pedir el cambio. Se marchó cojeando y directo al túnel de vestuarios.

Según el diario L’Équipe, el francés sufre un golpe, por lo que es seria duda para el encuentro del lunes entre Francia e Islandia. A pesar de que no hay muchos detalles sobre la magnitud de este inconveniente físico, en Madrid ya saltaron las alarmas por una posible ausencia de varios días.

Recordemos que el Real Madrid regresará a la acción el domingo 19 de octubre contra Getafe. Luego, el miércoles 22 recibirán a la Juventus por Champions League. Y, finalmente, se verán las caras contra el FC Barcelona el domingo 26.