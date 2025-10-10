Excapitán del Real Madrid habla de lo difícil que es lidiar con Vinicius Jr.

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista del Real Madrid, Lucas Vázquez, habló con total franqueza sobre los momentos más duros que ha atravesado su compañero Vinicius Júnior, especialmente en los partidos fuera de casa. Según relató, el brasileño no lo pasó nada bien en algunas etapas, y eso se sentía dentro del vestuario.

Lucas Vázquez rompe el silencio sobre Vini Jr.

“Era complicado los días del partido, sobre todo fuera de casa. Esos momentos eran difíciles porque al final tú ves a tu compañero, a tu amigo, cómo no lo está pasando bien en un campo de fútbol”, confesó Vázquez.

El ahora jugador del Bayer Leverkusen explicó que tanto él como otros compañeros trataron de transmitirle apoyo y serenidad, aunque reconoció que no siempre fue fácil.

“Para sacar su mejor versión no puede estar todo el rato en el punto de mira por cosas que no se deben al fútbol”, agregó.

Cuando le preguntaron si el brasileño lograba seguir sus consejos de mantener la calma y no dejarse afectar por la presión, Lucas fue honesto: “No, no siempre. Es que al final es difícil. Un jugador joven como él, expuesto a tanta presión, expuesto a tanto látigo, pues creo que no es fácil”.

El testimonio de Lucas Vázquez ofrece una mirada cercana y sincera sobre la realidad que vive Vinicius Júnior, ya que es un talento descomunal que, además de brillar en el terreno de juego, ha tenido que enfrentarse a una presión mediática y emocional que pocos podrían soportar con entereza.