Los números del Real Madrid y Barcelona en lo que va de temporada

El domingo 26 de octubre será el primer clásico de la temporada 2025-2026 en LaLiga. El Real Madrid y el Barcelona una vez más se medirán en un duelo emocionante, que podría marcar cambios en la primera posición de la tabla. El escenario será el Santiago Bernabéu, donde los merengues buscarán la revancha luego de haber perdido todos los clásicos la temporada pasada.

Hasta la fecha, los dirigidos por Xabi Alonso mantiene el liderato de la liguilla, pero sólo con dos puntos de ventajas sobre su perseguidor, el Barça.

Números del Real Madrid

El conjunto blanco reúne 10 encuentros disputados esta temporada, ocho por LaLiga y dos por Champions. Registra nueve victorias y una derrota.

Números del FC Barcelona

Los dirigidos por Hansi Flick, registran 10 partidos, al igual que su rival, ocho en la liguilla y dos por la Liga de Campeones. Con registró de siete victorias, dos reversos y un empate.

Clásico 26 de octubre

El choque entre ambos clubes será determinante para la posiciones en la clasificación de la Primera División del Fútbol Español