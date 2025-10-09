Aumento de tarifas para visas de no inmigrantes: Nueva visa de 250 dólares

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de los Estados Unidos ha confirmado un aumento significativo en las tarifas para las visas de no inmigrantes, que entrará en vigor a partir del año fiscal 2026. Esta medida, conocida como "Visa Integrity Fee", busca mejorar el cumplimiento de las normas migratorias y reducir el turismo no regulado.

A partir de 2026, todas las solicitudes de visas de turista (B-1/B-2), estudiante (F/M/J) y trabajo temporal (H-1B, L, O, P, R) deberán incluir una tarifa adicional de 250 dólares. Esto significa que el costo total de una visa típica de turista aumentará de 185 dólares a aproximadamente 435 dólares.

La implementación de esta nueva tarifa tiene como objetivo principal fomentar una conducta legal entre los visitantes y disminuir el abuso del sistema migratorio. La tarifa es no eximible, aunque puede ser reembolsada si el solicitante demuestra que no ha excedido su estadía, no ha trabajado sin permiso y ha salido del país a tiempo.

Impacto en solicitudes de visa en proceso

La nueva tarifa se aplicará "por cada emisión de visa". Esto implica que:

• Si la solicitud ya fue aprobada y el solicitante está a la espera de la emisión del visado, se le exigirá el nuevo monto, incluyendo los 250 dólares adicionales.

• Si la solicitud aún no ha sido aprobada, el costo actualizado se aplicará al momento del pago final.

Aquellos que ya están en proceso de solicitud o tienen trámites iniciados deben comunicarse con la embajada o consulado estadounidense para obtener información específica sobre las tarifas aplicables a su caso. Es importante tener en cuenta que la tarifa extra será exigida sin distinción, independientemente de la fecha de la solicitud inicial.

Próximos pasos y recomendaciones

Las autoridades del Departamento de Estado y del USCIS emitirán directrices sobre el pago, emisión y procedimiento de reembolso en los próximos meses. Se espera que estas nuevas tarifas entren en vigor al comienzo del ejercicio fiscal 2026.

Por lo tanto, se recomienda:

• Revisar regularmente el portal oficial de la Embajada y del Department of State para actualizaciones.

• Asegurarse de cumplir con todas las condiciones de la visa para poder acceder al reembolso.

• Planificar viajes y trámites considerando el costo total actualizado desde ahora.