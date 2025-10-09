Servicios

Aumento de tarifas para visas de no inmigrantes: Nueva visa de 250 dólares

Este aumento en las tarifas representa un cambio significativo en el proceso de obtención de visas para no inmigrantes

Por

Meridiano

Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 10:12 am
Aumento de tarifas para visas de no inmigrantes: Nueva visa de 250 dólares
El Gobierno de los Estados Unidos ha confirmado un aumento significativo en las tarifas para las visas de no inmigrantes, que entrará en vigor a partir del año fiscal 2026. Esta medida, conocida como "Visa Integrity Fee", busca mejorar el cumplimiento de las normas migratorias y reducir el turismo no regulado.

A partir de 2026, todas las solicitudes de visas de turista (B-1/B-2), estudiante (F/M/J) y trabajo temporal (H-1B, L, O, P, R) deberán incluir una tarifa adicional de 250 dólares. Esto significa que el costo total de una visa típica de turista aumentará de 185 dólares a aproximadamente 435 dólares.

La implementación de esta nueva tarifa tiene como objetivo principal fomentar una conducta legal entre los visitantes y disminuir el abuso del sistema migratorio. La tarifa es no eximible, aunque puede ser reembolsada si el solicitante demuestra que no ha excedido su estadía, no ha trabajado sin permiso y ha salido del país a tiempo.

Impacto en solicitudes de visa en proceso

La nueva tarifa se aplicará "por cada emisión de visa". Esto implica que:

• Si la solicitud ya fue aprobada y el solicitante está a la espera de la emisión del visado, se le exigirá el nuevo monto, incluyendo los 250 dólares adicionales.
• Si la solicitud aún no ha sido aprobada, el costo actualizado se aplicará al momento del pago final.

Aquellos que ya están en proceso de solicitud o tienen trámites iniciados deben comunicarse con la embajada o consulado estadounidense para obtener información específica sobre las tarifas aplicables a su caso. Es importante tener en cuenta que la tarifa extra será exigida sin distinción, independientemente de la fecha de la solicitud inicial.

Próximos pasos y recomendaciones

Las autoridades del Departamento de Estado y del USCIS emitirán directrices sobre el pago, emisión y procedimiento de reembolso en los próximos meses. Se espera que estas nuevas tarifas entren en vigor al comienzo del ejercicio fiscal 2026.

Por lo tanto, se recomienda:

• Revisar regularmente el portal oficial de la Embajada y del Department of State para actualizaciones.
• Asegurarse de cumplir con todas las condiciones de la visa para poder acceder al reembolso.
• Planificar viajes y trámites considerando el costo total actualizado desde ahora.

Jueves 09 de Octubre de 2025
