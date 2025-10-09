Nuevas restricciones para la Green Card: Comportamientos que pueden costar la residencia en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Obtener y mantener una Green Card en Estados Unidos se ha vuelto un proceso cada vez más complejo, lleno de requisitos y controles exhaustivos. Este documento es esencial para quienes buscan establecerse permanentemente en el país, pero su obtención y conservación requieren un estricto cumplimiento de las normas migratorias.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha emitido un comunicado advirtiendo sobre las consecuencias que enfrentarán aquellos inmigrantes que incurran en comportamientos considerados inaceptables. Según el aviso, cualquier persona que incite a la violencia o apoye actividades terroristas será inmediatamente inelegible para la Green Card y podrá ser deportada.

"Venir a Estados Unidos y recibir una visa o tarjeta de residencia es un privilegio. Nuestras leyes y valores deben ser respetados. Si usted incita a la violencia, respalda o apoya actividades terroristas, o alienta a otros a hacerlo, ya no es elegible para permanecer en EEUU", reza el comunicado del USCIS.

Vigilancia digital: Un nuevo enfoque de seguridad

Las autoridades migratorias han intensificado sus esfuerzos para monitorear el comportamiento de los inmigrantes a través de sus actividades en redes sociales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y USCIS ahora requieren que la mayoría de los solicitantes de visas, residencia o ciudadanía proporcionen sus nombres de usuario en plataformas como X (anteriormente Twitter), Facebook, Instagram y TikTok.

Este procedimiento tiene como objetivo identificar posibles amenazas a la seguridad nacional, discursos de odio y vínculos con grupos extremistas. Las publicaciones, comentarios e interacciones en estas plataformas serán revisadas y comparadas con bases de datos de inteligencia y antecedentes criminales.

Consecuencias legales por comportamientos inadecuados

Los inmigrantes deben ser conscientes de que cualquier actividad que pueda ser interpretada como una violación de las leyes estadounidenses puede tener graves repercusiones. El incumplimiento de las normas migratorias no solo pone en riesgo la Green Card, sino que también puede resultar en la deportación inmediata.

Es fundamental que los solicitantes y titulares de una Green Card mantengan un comportamiento acorde a las expectativas legales y sociales del país. La vigilancia digital y las estrictas medidas implementadas por las autoridades son recordatorios claros de que cada acción cuenta.

La obtención y conservación de una Green Card en Estados Unidos nunca ha sido un proceso fácil, pero con estas nuevas restricciones y medidas de vigilancia, se ha vuelto aún más complicado. La clave está en respetar las leyes y valores estadounidenses para disfrutar del privilegio de vivir y trabajar en Estados Unidos.