Estados Unidos: Confirman restricción de Green Card para ciertos solicitantes

Suscríbete a nuestros canales

La Green Card o tarjeta de residencia permanente es el documento más buscado por quienes desean establecerse en Estados Unidos de manera legal, y es que, dicho estatus ofrece estabilidad, la posibilidad de trabajar sin necesidad de renovar visas y acceso a derechos sociales como salud, educación y protección laboral. Por ello, cualquier cambio en sus requisitos genera gran interés entre los inmigrantes.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un ajuste importante en el procedimiento de solicitud de residencia permanente, y es que, desde el 20 de enero de 2025, los solicitantes solo podrán usar la versión más reciente del Formulario I-484, lo que deja sin validez cualquier edición anterior, esta medida busca simplificar y unificar los trámites.

Una de las modificaciones más destacadas del nuevo formulario es la eliminación del requisito de comprobar la vacunación contra el COVID-19. Antes, era obligatorio presentar certificados médicos que confirmaran haber recibido la inmunización, con el cambio, este paso deja de ser necesario, lo que aligera el proceso para los solicitantes de Green Card.

Pasos esenciales en el trámite de residencia

Presentar la solicitud correspondiente a la categoría migratoria. Esperar aprobación y número de visa disponible. Realizar examen médico obligatorio y pagar tarifas. Asistir a la entrevista en consulado o ajuste de estatus en EEUU Recibir la Green Card por correo en caso de aprobación.

Este proceso puede ser largo y depende tanto de la categoría de visa como del país de origen del solicitante.

Un punto clave es que toda solicitud presentada con un formulario desactualizado será rechazada de inmediato, lo que representa un obstáculo para quienes desconocen las nuevas disposiciones. Por lo tanto, USCIS ha instado a los inmigrantes a verificar siempre en su portal web los requisitos más recientes para evitar retrasos o pérdidas en el proceso de naturalización.