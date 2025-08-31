Servicios

Estos son los celulares que dejarán de tener WhatsApp desde septiembre

Recientemente, se dieron a conocer cuáles son los modelos de celulares perjudicados quedando vulnerables desde el 1° de septiembre

Por Meridiano

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 12:47 pm
Foto: Referencial / Cortesía
WhatsApp se ha posicionado como una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas a nivel mundial. Actualmente, posee 2700 millones de usuarios activos, quienes tienen descargada la plataforma en sus dispositivos móviles.

Como parte de las medidas de seguridad, la empresa Meta realiza actualizaciones constantes y añade funciones modernas. Sin embargo, algunos equipos móviles quedan obsoletos debido a su sistema operativo antiguo que no soporta los cambios.

Foto: Referencial / Cortesía

Recientemente, se dieron a conocer cuáles son los modelos de celulares perjudicados quedando vulnerables desde el 1° de septiembre. Los usuarios deberán tomar las medidas preventivas y optar por diversas soluciones que incluyen realizar una copia de seguridad, adquirir un nuevo dispositivo u optar por otra app similar.

A continuación, te proporcionamos un listado detallado:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2

  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini

  • Motorola: Moto G (primera generación), Droid Razr HD

  • Huawei: Ascend D2

  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

  • HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

  • Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone SE (1ª generación), iPhone 6 (con iOS anterior al 12)

¿Cómo identificar el sistema operativo de tu equipo móvil?

  1. Ubica la “configuración” o “ajustes”, para verificar la información completa del equipo móvil.

  2. Ingresa al menú y selecciona la opción “Acerca del teléfono”, donde refleja la versión de Android o iOS.

  3. Confirma si la versión es apta para continuar utilizando la app y si puedes actualizarla a una más moderna. En caso de ser afirmativo, realiza el proceso correspondiente y descárgala.

¿Cómo impacta la actualización?

Los modelos obsoletos serán notificados con un aviso de Meta, para que puedan solventar la situación con anticipación. Aquellos usuarios que no logren actualizar sus equipos serán bloqueados en las próximas horas y no podrán hacer uso de la app.

Esta medida compromete a las personas que no tienen presupuesto para adquirir un nuevo dispositivo o para quienes no consideran el cambio como una prioridad. Ante este contexto, existen diferentes apps similares que pueden emplear, entre estas: Telegram, Sinal y Viber.

Domingo 31 de Agosto de 2025
