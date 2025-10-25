El Venezuela Game Show ofrecerá entretenimiento a Caracas durante el fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 24 de octubre hasta el domingo 26 de octubre de 2025, los aficionados del mundo gamer tendrán la oportunidad de asistir al Venezuela Game Show, con múltiples arenas y experiencias lúdicas de manera gratuita.

Las instalaciones del Parque Cerro Verde abrirán sus puertas desde muy temprano para todo el público que vaya a disfrutar no solo de los videojuegos sino de las competencias de cosplay y el entretenimiento musical.

Además, la producción tiene a disposición un transporte desde Plaza Las Américas también gratuito para quienes deseen usarlo y llegar hasta la locación de la quinta edición del VGS .

¡Dale click al video y conoce todos los detalles!