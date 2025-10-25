Periodista venezolana sale en defensa de Jordan Mendoza por cambiar su acento

Suscríbete a nuestros canales

Son muchos los comentarios y ataques que se encuentra recibiendo en redes el animador Jordan Mendoza, por el acento mexicano que utiliza en entrevistas. El modelo y exconductor de Venevisión, se encuentra en México buscando expandir su carrera, participando en el segmento “Las estrellas bailan en Hoy”.

Fuertes comentarios

En unas declaraciones ofrecida para el programa de farándula "Hoy", Jordan habló con un acento muy del país azteca, lo que muchos rechazaron asegurando que era venezolano y que tenía poco tiempo viviendo en esa nación con su familia.

“No eres mexicano eres venezolano”, “Y este más o menos por qué habla mexicano”, “Jordan habla más mexicano que los mexicanos. Y eso que lo que tiene allá son 45 días”, son algunas de las opiniones.

Periodista sale en defensa de Mendoza

Tras los fuertes comentarios la periodista, conductora y locutora Ana Alicia Alba, salió en defensa del exparticipante del Míster Venezuela, afirmando que en México se debe tener el acento muy marcado para poder encontrar trabajo en la televisión.

“Si no cambiamos nuestro acento, no nos van a dar trabajo. Muchos piensan que es un mito, una nueva víctima Jordan Mendoza, y digo la víctima ya que tengo años recibiendo las mismas críticas”, dijo en un video.

En este sentido, recalcó que muchos reclaman que otros venezolanos que alcanzaron la fama en México, no necesitaron cambiaron el acento, a lo que ella sin filtros respondió.

Exigencia de Televisa

“Ellos no tuvieron un productor que lo exigió, ellos no están en Televisa, el canal lo exige como requisito obligatorio. No me lo contaron, no es un chisme, yo lo viví. Perdí mi más grande oportunidad por mi acento”, aseveró.

Jordan fue eliminado de la competencia “Las estrellas bailan en Hoy”, que había comenzando hace pocos días. Además, su compañera de baile, la actriz y exreina de belleza Felicia Mercado abandonó el proyecto.