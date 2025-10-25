Farándula

Periodista venezolana sale en defensa de Jordan Mendoza por cambiar su acento

La extalento de Venevisión aseveró que en México es fundamental cambiar el tono de hablar para encontrar trabajo 

Por

Elvis González
Sabado, 25 de octubre de 2025 a las 11:15 am
Periodista venezolana sale en defensa de Jordan Mendoza por cambiar su acento
Jordan Mendoza / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Son muchos los comentarios y ataques que se encuentra recibiendo en redes el animador Jordan Mendoza, por el acento mexicano que utiliza en entrevistas. El modelo y exconductor de Venevisión, se encuentra en México buscando expandir su carrera, participando en el segmento “Las estrellas bailan en Hoy”.

NOTAS RELACIONADAS

Fuertes comentarios

En unas declaraciones ofrecida para el programa de farándula "Hoy", Jordan habló con un acento muy del país azteca, lo que muchos rechazaron asegurando que era venezolano y que tenía poco tiempo viviendo en esa nación con su familia.

“No eres mexicano eres venezolano”, “Y este más o menos por qué habla mexicano”, “Jordan habla más mexicano que los mexicanos. Y eso que lo que tiene allá son 45 días”, son algunas de las opiniones.

Periodista sale en defensa de Mendoza

Tras los fuertes comentarios la periodista, conductora y locutora Ana Alicia Alba, salió en defensa del exparticipante del Míster Venezuela, afirmando que en México se debe tener el acento muy marcado para poder encontrar trabajo en la televisión.

“Si no cambiamos nuestro acento, no nos van a dar trabajo. Muchos piensan que es un mito, una nueva víctima Jordan Mendoza, y digo la víctima ya que tengo años recibiendo las mismas críticas”, dijo en un video.

En este sentido, recalcó que muchos reclaman que otros venezolanos que alcanzaron la fama en México, no necesitaron cambiaron el acento, a lo que ella sin filtros respondió.

Exigencia de Televisa 

“Ellos no tuvieron un productor que lo exigió, ellos no están en Televisa, el canal lo exige como requisito obligatorio. No me lo contaron, no es un chisme, yo lo viví. Perdí mi más grande oportunidad por mi acento”, aseveró.

Jordan fue eliminado de la competencia “Las estrellas bailan en Hoy”, que había comenzando hace pocos días. Además, su compañera de baile, la actriz y exreina de belleza Felicia Mercado abandonó el proyecto.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB NBA Fórmula 1 Checo Pérez Xabi Alonso
Sabado 25 de Octubre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Farándula