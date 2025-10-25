Estos son los retirados de la Reunión N°21 en Valencia 25-10-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 25 de octubre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 21 de la temporada 2025, con una prueba selectiva. El Clásico “Arturo Michelena” y el atractivo 5y6 nacional va por otro récord en recaudación.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados Valencia

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 21 de la temporada 2025.

En la segunda carrera no válida, reservada para yeguas de tres y más años ganadoras de 1 y 2 carreras, las ganadoras de 2 carreras sin figurar en las 2 últimas actuaciones hasta el tercer lugar en su lote, fue retirada Go Nany Go (número 1) presentado por Salvador Giordano y llevaba la monta de Félix Velázquez.

Otros de los retiros en la misma carrera, la (número 8) Chaviela, presentada por Renny Verastegui y seria conducida por Jeriko Rodríguez.

En la primera válida para el juego del 5y6 nacional, ha sido retirado el ejemplar (número 8) My Father Antonio.

Cuarta valida de 5y6 nacional, el (número 2) The Isaac no se dará de la partida en carrera especial para caballos de tres y más años, ganadores de tres carreras en recorrido de 1.200 metros.

Y a la altura de la novena carrera, sexta válida, especial para yeguas de tres y más años que no hayan ganado en los últimos tres meses, fue retirada la yegua My Yakata Mate (número 9) presentado por Franklin Parada y llevaba la monta de Yaniel Caguado.

Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

2ª) #1 Go Nany Go fue retirado por Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.

2ª) #8 Chaviela fue retirado por Piroplasmosis.

4a) #8 My Father Antonio fue retirado por Claudicación miembro posterior izquierdo.

7ª) #2 The Isaac fue retirado por Estado Febril.

9ª) #8 My Yakata Mate fue retirado por Cólico.