LXXIX Clásico Internacional "Simón Bolívar" gratis por Meridiano Televisión EN VIVO

Este domingo 26 de octubre, desde las 12:00 P.M., se vivirá en vivo y en directo el LXXIX Clásico Internacional “Simón Bolívar”

Por

Meridiano

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 03:46 pm
LXXIX Clásico Internacional “Simón Bolívar” gratis por Meridiano Televisión EN VIVO
Foto: José Antonio Aray
Por Andrea Matos Viveiros

LXXIX Clásico Internacional Simón Bolívar

La competencia más importante del calendario hípico venezolano se correrá este domingo y podrás verlo gratis por Meridiano Televisión en señal abierta. La señal también estará disponible en HD por Simpleplus, NetUnoGo, interGo y AbaTV GO.

LXXIX Clásico Internacional “Simón Bolívar”

La jornada promete una tarde inolvidable con 13 emocionantes carreras en el hipódromo La Rinconada, donde la gran atracción será la prueba selectiva de Grado I, disputada sobre 2.400 metros de pura adrenalina.

Los aficionados podrán disfrutar no solo del prestigioso clásico, sino también de la participación de figuras de talla internacional como Sonny León, destacado jinete venezolano radicado en Estados Unidos. Y el argentino Juan Pablo Paolini, quien debuta en la arena caraqueña.

Además, el evento tendrá un toque especial con el regreso del reconocido entrenador Juan Carlos Ávila, ausente durante varios años del hipódromo.

Sintoniza Meridiano Televisión este domingo 26 de octubre a partir de las 12:00m. y vive cada instante del Clásico Simón Bolívar 2025 con toda la pasión, historia y emoción del deporte hípico. No te pierdas esta cita con los mejores jinetes y caballos del país.

Viernes 24 de Octubre de 2025
