Gioia Arismendi recuerda su participación en novela venezolana

La actriz Gioia Arismendi sostuvo la mañana de este viernes 24 de octubre una entrevista en la que habló de su participación en la novela “Natalia del Mar”, de Venevisión. La artista recordó todo lo que fue su papel en la producción con grandes compañeros como Dora Mazzone, a quien le dedicó hermosas palabras.

Una gran producción

La criolla realizó el personaje de Candys Mileidys Romero López, quien tenía un acento muy marcado margariteño y se enamora de un religioso.

Aseveró que la producción fue todo un éxito no solo por el profesionalismo del elenco, sino también por la comedia que tenían los textos que hacían al público enamorarse de la trama, que era transmitida de lunes a sábado a la una de la tarde.

“Fue muy divertida esa telenovela. Era una comedia definitiva, muy absurda ya que pasaron cosas muy absurdas. Imagínate grabamos en una alcantarilla de La Libertador. Todo era muy realista, hasta nos tocó una secuencia de lanzarnos de un balcón”, dijo.

Todas esas situaciones las describes como divertidas y que la ayudaron a lograr ser una actriz todo terreno, que hizo lo posible para que las escenas quedaran totalmente limpias. Además, aseveró que trabajar con Dora fue una explosión de mucha diversión que repetiría una y otra vez.

¿Qué hace al artista?

Hoy Giogia, hija de la también actriz Gioia Lombardini, lleva una vida feliz rodeada del amor de sus dos pequeñas llamadas Stella y Gala Isabella, y creando obras teatrales como “Magicus, El Bosque Reciclado”.