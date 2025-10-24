Jinete venezolano logra por primera vez esta hazaña en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La profesión de jinete no es fácil, y esto es un hecho que todos conocen. Principalmente, si no cumples con los requisitos esenciales para hacerlo, como el peso. Asimismo, lo que se necesita para tener éxito en la carrera equina. Constancia, disciplina, respeto y algo de suerte para tener los compromisos indispensables para evidenciar tu habilidad en la misma.

Charles Town: Juan Belisario recibe mejores oportunidades

Es el caso del jinete venezolano Juan Belisario, cuyo nombre no suene para los venezolanos. Siempre que en Venezuela no tuvo las oportunidades necesarias para sobresalir. Lo que ha sucedido con numerosos jinetes que se han visto obligados a buscar oportunidades en el exterior. Estas oportunidades se han aprovechado al máximo, hasta el punto de sobresalir en eventos hípicos, como sucedió la noche de este jueves 23 de octubre.

Antes de debutar hace un año en Estados Unidos, Juan Belisario tuvo experiencias en Perú y Chile, haciendo pasantías hasta el día de hoy para que sus esfuerzos estén rindiendo frutos. Lo cierto es que Belisario logró este jueves un póker de triunfos en el hipódromo de Charles Town, situado en Virginia Occidental.

Juan Belisario, sumó por vez primera en su carrera profesional cuatro victorias en un día, y para un jinete venezolano fue la primera vez que logra este número de visitas al parque de vencedores en el hipódromo de Charles Town. Belisario, comenzó la faena en la primera carrera con el ejemplar Collecting Angels para el entrenador Ronney Brown por un claiming de $18.200 con un dividendo de $10.00 en la taquilla y crono de 88” para 1.400 metros.

La segunda victoria de la tarde llegó en la sexta carrera con el ejemplar Candy Man Martin, también para el entrenador Ronney Brown por un Allowance de $31.700 en 1.400 metros con registro de 88”. Luego en la séptima llegó la tercera de la tarde con Bad Lineage en 1.400 metros con registro de 87” y se corrió por un Allowance de $34.000.

Belisario, cerró la noche en Charles Town en la última carrera de la jornada con la cuarta victoria encima de Claw, que corrió por un claiming de $14.600 en distancia de 1.100 metros con registro de 52”3.

Juan Belisario, para esta jornada del viernes nocturna en Charles Town, ubicado en West Virginia, tendrá la participación de en cuatro carreras y tres para la jornada del sábado. Belisario, suma en su carrera en Estados Unidos, 21 victorias, 25 segundos y 18 terceros, durante un año en tierras norteñas. La primera victoria de Juan Belisario, se produjo el 11 de noviembre 2024 em el hipódromo de Mountaineer.