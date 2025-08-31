EEUU: Así es la Solicitud de Naturalización N-400, requisitos, costo y cómo llenarla

Suscríbete a nuestros canales

La Solicitud de Naturalización N-400 es el formulario clave que permite a los inmigrantes dar el paso definitivo hacia la ciudadanía estadounidense, se trata de un trámite oficial gestionado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que exige cumplir con reglas estrictas, aportar documentos y pagar tarifas establecidas.

Requisitos básicos para presentar el N-400

No todos los residentes permanentes pueden aplicar de inmediato. USCIS establece que los solicitantes deben:

Haber sido residentes legales permanentes durante 5 años.

En caso de estar casados con un ciudadano estadounidense, contar con 3 años de residencia.

Demostrar buen carácter moral.

Tener conocimientos básicos de inglés y educación cívica.

Mostrar disposición para realizar el Juramento de Lealtad.

Costo actualizado del formulario

Desde abril de 2024, las tarifas de este trámite fueron ajustadas, actualmente, aplicar en línea tiene un costo de 710 dólares, mientras que hacerlo en papel y por correo cuesta 760 dólares. Sin embargo, los miembros de las Fuerzas Armadas están exentos de pago.

Además, USCIS ofrece facilidades como:

Tarifa reducida de 380 dólares para solicitantes con ingresos limitados.

Posibilidad de exención total mediante el Formulario I-912, en casos de dificultades económicas extremas o beneficiarios de programas públicos.

Información solicitada por USCIS

Antecedentes personales y familiares.

Historial de residencia y empleo.

Viajes realizados al exterior.

Posibles antecedentes penales.

Participación en actividades políticas u organizaciones.

También es obligatorio presentar copias de la Green Card, certificados de matrimonio o divorcio, y evidencias de residencia continua en Estados Unidos.

Pasos para completar y presentar el N-400

El trámite puede realizarse en línea, a través de my.uscis.gov, o enviando el formulario físico por correo, por su parte USCIS recomienda la vía digital porque permite dar seguimiento más ágil al proceso. Las etapas del procedimiento incluyen: