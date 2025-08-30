Monedero de Patria: Bonos que depositarán del 1 al 6 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas, el Sistema Patria tiene previsto la entrega de varias bonificaciones para diferentes sectores de la población, en el marco de la protección social. Estas asignaciones económicas forman parte de los pagos fijos y mensuales implementados por el Gobierno Nacional.

Foto: Referencial / Cortesía

Al recibir el mensaje de confirmación del número 3532, los beneficiarios deben acceder a su perfil en la plataforma digital y aceptar el estipendio para hacer uso eficiente los recursos. De igual modo, pueden verificar la acreditación en la aplicación veMonedero desde sus equipos móviles.

Además, exhortamos a los usuarios a mantenerse informados a través de las redes sociales de Patria y sus canales aliados.

Bonos que pagarán del 1 al 6 de septiembre

Bono Único Familiar: Integra diferentes programas como Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. En agosto, los usuarios recibieron montos de 1.890, 630 y 1.260 bolívares, respectivamente. Por ende, se espera que la cifra tenga un aumento significativo quedando establecido en 2.160, 720 y 1.460 bolívares.

Misión 100% Amor Mayor: Destinado a las personas de la tercera edad, quienes no obtienen la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Foto: Referencial / Cortesía

Estos montos son referenciales y podrían experimentar un alza, de acuerdo a los lineamientos del Ejecutivo Nacional.

