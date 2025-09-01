Suscríbete a nuestros canales

No hace falta tener un bono millonario para ser considerado como una promesa de Grandes Ligas. El listado de jugadores más destacados en la Dominican Summer League 2025 pone en evidencia una realidad que a menudo se pasa por alto en el béisbol internacional: el monto del bono de firma no garantiza el éxito profesional.

Varios de los peloteros que hoy integran el mejor equipo de la DSL 2025. Muchos de los peloteros que hoy brillan en esta liga recibieron bonificaciones modestas al momento de firmar, muy por debajo de los contratos millonarios que suelen acaparar los titulares. Los mencionados jugadores han logrado consolidarse entre los mejores, incluyendo algunos venezolanos.

Prospectos venezolanos como Ronny Ugarte y Cristian Arguelles aparecen entre esas jóvenes figuras que no cuenta con un preacuerdo millonario, pero que igual manera lucieron entre los mejores jugadores del torneo en suelo quisqueyano, de acuerdo con Wilber Sánchez. Los criollos han logrado superar expectativas gracias a su entrega, disciplina y constancia en el terreno de juego, posicionándose como verdaderos prospectos a seguir.

Prospectos venezolanos que no recibieron bono millonario sobresalen en Dominicana

Ronny Ugarte - $250K - Primera Base Cristian Arguelles - $700 - Jardinero Luis Cova - $1.4M - Jardinero

Además de los venezolanos, otros prospectos que no recibieron bono millonario también destacaron en la Dominican Summer League como es el caso de Juan Torres ($50K), Almen Tolentino ($150) y José Castro ($450K). La inversión económica inicial puede abrir puertas, pero es el compromiso diario el que realmente define el camino hacia las Grandes Ligas.