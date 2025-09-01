Este prospecto venezolano se proyecta como el mejor de la clase 2026 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El joven venezolano Angeibel Gómez, considerado el mejor jardinero de la clase internacional 2026, está próximo a firmar con la organización de los Reales de Kansas City por un bono superior a los 3 millones de dólares. Su nombre ha ganado fuerza en el mercado de prospectos debido a un desarrollo constante y un rendimiento que lo proyectan como uno de los talentos más completos de su generación.

Según información cortesía de Wilber Sánchez, Gómez ha mostrado desde temprana edad un crecimiento sobresaliente en todas las facetas del juego. Su bateo combina contacto refinado con un poder natural que promete aumentar con la madurez física, mientras que su disciplina en el plato lo convierte en un bateador difícil de dominar. Estas cualidades han despertado el interés de numerosos scouts, quienes ven en él un futuro protagonista en la Gran Carpa.

Un talento cinco herramientas

Además de su ofensiva, este joven prospecto aporta velocidad que lo hace peligroso tanto corriendo las bases, como defendiendo en los jardines. Su capacidad para cubrir terreno con rapidez y llegar a pelotas complejas eleva su valor defensivo, complementado por un brazo sólido y preciso que refuerza su fiabilidad como outfielder. Esta combinación lo coloca en la categoría de jugador “cinco herramientas”, un perfil altamente codiciado en el béisbol profesional.

A ello se suma su ética de trabajo y un físico en pleno desarrollo, lo que sugiere que todavía tiene un margen de mejora importante. Con estas cualidades, Angeibel Gómez no solo se perfila como una futura estrella en Kansas City, sino también como uno de los prospectos venezolanos más prometedores de los últimos tiempos.

De concretarse su firma, Gómez dará el primer paso hacia un camino que podría consolidarlo como referente de su generación y un nuevo orgullo para el béisbol venezolano en las Grandes Ligas.