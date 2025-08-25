Prospecto venezolano que firmó en 2024 sigue estancado en la DSL (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos años, equipos de las Grandes Ligas han destinado cifras millonarias a la firma de prospectos internacionales, especialmente en Venezuela y República Dominicana. Sin embargo, la experiencia demuestra que el talento no siempre se traduce de inmediato en resultados, y que los procesos de desarrollo pueden ser más largos de lo esperado. Un caso que ejemplifica esta situación es el del venezolano Eduardo Herrera, quien firmó en 2024 con los Medias Blancas de Chicago por un bono de $1.8 millones de dólares.

El joven criollo llegó al sistema de Ligas Menores con grandes expectativas debido a sus herramientas físicas y proyección como jugador de impacto. No obstante, tras dos temporadas en la Dominican Summer League, su rendimiento ha estado por debajo de lo anticipado, lo que genera dudas sobre su adaptación y sobre la presión que significa cargar con una firma de tal magnitud a una edad temprana. La paciencia y el trabajo de desarrollo serán claves para determinar si logra alcanzar su verdadero potencial.

Números en Ligas Menores para Eduardo Herrera

Este 2025, Herrera ha disputado 48 encuentros, donde ha podido registrar 32 hits, entre ellos siete dobles y cinco jonrones. Además, ha remolcado 33 carreras y anotado 23, promediando average hasta ahora de .235.

Esos discreto números, le han permitido al venezolano tener de por vida en su carrera de dos años 58 imparables, cinco jonrones, 49 carreras producidas, 42 anotadas y average vitalicio de .216, sin duda números muy por debajo de los esperado.

La historia de Herrera no es un caso aislado. Varios prospectos que recibieron contratos jugosos en el mismo periodo enfrentan situaciones similares, evidenciando que el mercado internacional es una apuesta de alto riesgo para las organizaciones. Mientras algunos logran despegar rápidamente, otros necesitan más tiempo para pulir sus habilidades y superar barreras físicas, técnicas y mentales.

A pesar de las dificultades, el talento de Eduardo Herrera sigue siendo valorado dentro de la organización de Chicago, que confía en que su inversión pueda rendir frutos en el mediano plazo. Su caso refleja la importancia de la formación integral de los jóvenes peloteros y la necesidad de entender que el camino hacia las Grandes Ligas es un proceso complejo, en el que el dinero invertido es solo el inicio de una carrera que exige constancia, disciplina y adaptación.