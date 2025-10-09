Kobi Cantillo lanza nuevo sencillo inspirado en su ex “fresa”

Suscríbete a nuestros canales

Desde 2018, Kobi Cantillo ha logrado conquistar corazones y posicionarse como uno de los cantautores más versátiles de la escena musical venezolana. Con letras cargadas de sentimiento y una autenticidad que lo distingue, ha consolidado un estilo propio donde el juego de palabras se convierte en su firma artística.

En medio de una etapa de evolución creativa, Kobi regresa a sus raíces con “Qué fastidio que seas mi ex”, un tema que revive una historia personal vivida hace algunos años y que, en sus palabras, nació de una relación con una “fresa” muy conocida dentro de la industria pop venezolana.

La canción rescata esa esencia romántica y sincera que marcó los inicios de su carrera, explorando el amor y el desamor desde una perspectiva tan honesta como irónica.

La dedicatoria de Kobi Cantillo a su ex

El sencillo retrata un amor casi secreto, atravesado por las diferencias sociales (como ya lo hizo ver en su promocional anterior, que le escribió a la misma ex), pero también por la fuerza del sentimiento.

“Al final, logré que la fresa llegara hasta Caricuao”, confiesa Kobi con humor, recordando la historia que lo hizo escribir la canción. Misma que “capaz” también inspiró a la protagonista de la historia a contar su propia versión, según recientes lanzamientos de algunas cantantes nacionales.

“Qué fastidio que seas mi ex” fue producida por Oliver Kid, con José Andrés Benítez “JAB” como productor ejecutivo. El tema ya cuenta con un videoclip oficial, dirigido por Orange y grabado en Miami, donde se recrea el recorrido emocional de una relación que terminó antes de lo esperado, pero que dejó huellas profundas.

Con más de 110 mil oyentes mensuales en sus plataformas digitales, Kobi Cantillo continúa afianzando su carrera y demostrando su vigencia en el gusto del público. Para seguir sus próximos lanzamientos y proyectos, pueden encontrarlo en todas las redes sociales como @kobicantillo.

Nota de prensa