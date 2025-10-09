El Miss Venezuela le coquetea a esta cantante venezolana

Suscríbete a nuestros canales

Katherine Coll no descansa. A la par de cumplir presentaciones, compromisos artísticos y crear nuevas canciones, acaba de hacer el lanzamiento de “Nosotras Somos”, tema que sirve de presentación al programa “Miss Venezuela: El Reto”.

“Nosotras Somos” fue compuesta especialmente para el espacio del canal de La Colina y es un afro house que fusiona el pop y el disco, que cuenta con la autoría de Katherine junto a Alfredo López Strauss, Sol Suárez, Andrés Malavé y Willian Velásquez.

“La canción fue hecha especialmente para el reality ‘Miss Venezuela: El Reto’ y habla de las misses, de sus cualidades y capacidades, de lo empoderadas y guerreras que son, pero también hace referencia a la mujer venezolana, que somos echadas pa’lante ante los retos que se presentan. Cualquier mujer que la escuche se va a sentir identificada”, comenta la cantante.

De igual manera se grabó un videoclip junto a las 25 candidatas oficiales del Miss Venezuela, en dicho material lució creaciones del diseñador valenciano Isra González y maquillaje de Gustavo Nevado.

Este audiovisual se disfrutó a través de la pantalla de Venevisión durante el estreno del reality show, el cual ha sido aceptado por gran parte de los televidentes y fanáticos de los certámenes de belleza.

‘Miss Venezuela: El Reto’

Es un formato renovado en donde las candidatas deberán enfrentar retos ante profesionales que estarán evaluando su desempeño en distintas áreas.

Bajo la conducción de Ileana Márquez Pedroza, Miss Venezuela 2023, las representantes de los estados del país mostrarán sus habilidades y tendrán que ganarse a pulso cada prueba. Además, ‘Miss Venezuela: El Reto’ sirve como escenario para que el público conozca más de su candidata favorita.