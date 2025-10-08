Esta candidata del Miss Venezuela puede ser el batacazo en la noche final

Suscríbete a nuestros canales

Miss Lara, Stephania Torrellas destaca como una de las candidatas más sólidas, al natural y con un "tumbao" que la ubica entre los batacazos para la noche final del Miss Venezuela 2025.

Su participación en el reality ‘Miss Venezuela: El Reto’ rumbo a la noche más linda del año, Miss Lara ha figurado como una de las candidatas con mejor pasarela, con el “tumbao" de una reina de belleza, además de derrochar sencillez y personalidad arrolladora.

Stephania Torrellas, ha sobresalido en las diferentes pruebas del programa, con mucha firmeza y seguridad, proyectándose con total dominio de su cuerpo y su expresión facial, condiciones que han evaluado positivamente los miembros del jurado.

¿Quién es la Miss Lara 2025?

Miss Lara tiene 24 años de edad, mide 1.75 de estatura, es licenciada en Educación, mención Informática, es pedagoga. Una joven de belleza exótica, rasgos propios de la mujer venezolana y del caribe.

Su desenvolvimiento en las pasarelas ha sido impecable, mostrando versatilidad y un estilo propio que la diferencia del resto de las candidatas. Esto le ha permitido consolidarse como una de las favoritas para la corona, por lo cual la califican como un batacazo.

Con base a su desempeño durante el reality y las etapas preliminares del Miss Venezuela 2025, Torrellas se perfila con grandes posibilidades de ser la sucesora de Stephany Abasali y ser quien represente a Venezuela en algún concurso de talla internacional.

Stephania no piensa desaprovechar la gran oportunidad que le brinda el máximo concurso de belleza del país, para proyectarse como una top model internacional.