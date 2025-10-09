Jackson Chourio se une a la élite histórica de la MLB en Postemporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Jackson Chourio ha demostrado en dos temporadas en Grandes Ligas que es un pelotero determinante, en momentos donde se le necesita. En la presente Postemporada 2025, el venezolano de Cerveceros de Milwaukee se ha hecho sentir ofensivamente, siendo una pieza sumamente clave en el linuep.

El jardinero nacido en Maracaibo con apenas 21 años ya ha marcado un impacto sumamente importante en el mejor beisbol del mundo y además, también se está consolidado como un jugador determinante en octubre, que es una instancia clave todos los años.

Jackson Chourio iguala marca de un histórico latino

Según OptaSTATS, Chourio está dejando su marca en la historia de la MLB. En apenas seis juegos de Postemporada, registra un impresionante OPS de 1.522 y nueve carreras impulsadas, cifras que muy pocos han alcanzado. Su inicio en Playoffs lo coloca inmediatamente entre los talentos más explosivos de la liga.

Desde que se empezaron a registrar las carreras impulsadas en 1920, solo el boricua Carlos Beltrán había logrado un desempeño similar en sus primeros seis juegos de postemporada, con 1.557 de OPS y 11 RBI. El criollo demuestra que está listo para competir al más alto nivel y dejar su nombre en la historia de los playoffs.

En los presentes Playoffs 2025, Jackson Chourio cuenta con seis hits con Milwaukee, entre ellos un jonrón. Además, cuenta con seis carreras remolcadas, dos anotadas, average de .545 y un notable OPS de 1.545.