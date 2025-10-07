MLB: Jackson Chourio en dudas para el Juego tres de la NLDS (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, encendió las alarmas nuevamente tras ser retirado en el noveno inning del Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) ante los Cachorros de Chicago, debido a una molestia en el tendón de la corva derecho. El manager Pat Murphy confirmó este martes que la decisión se tomó luego de que Chourio sintiera nuevamente tensión en la zona afectada, la misma que lo obligó a abandonar el Juego 1.

Chourio, clave ofensiva en los primeros dos encuentros

A pesar de las molestias físicas, Chourio ha sido una pieza fundamental en el arranque de la serie. En los dos primeros juegos, el pelotero venezolano registra una destacada línea ofensiva de cinco hits en siete turnos, incluyendo un cuadrangular y seis carreras impulsadas. Su producción ha sido vital para mantener a los Cerveceros al frente en la serie al mejor de cinco juegos.

Evaluación médica y posible reemplazo para el Juego 3

Murphy indicó que Chourio realizará una rutina ligera de ejercicios este martes en el Wrigley Field, con miras a evaluar su disponibilidad para el crucial Juego 3 del miércoles en Chicago. El equipo lo considera “día a día”, lo que deja abierta la posibilidad de que no esté en la alineación titular. En caso de que Chourio no pueda jugar, Isaac Collins sería el candidato principal para ocupar su lugar en los jardines.

Aunque inicialmente se pensó que la salida de Jackson Chourio en el Juego 2 fue una medida preventiva, Murphy aclaró que el jugador “lo sintió de nuevo”, lo que sugiere que la lesión podría requerir más atención. La salud del joven talento será clave para las aspiraciones de Milwaukee en esta postemporada, donde cada juego cuenta.