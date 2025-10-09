Casa de Vinicius Jr. en Madrid sufre un incendio por una avería

Suscríbete a nuestros canales

Una mañana agitada se vivió este jueves 9 de octubre de 2025 en La Moraleja, Madrid, cuando un incendio se desató en la vivienda del futbolista brasileño Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid. Según fuentes de emergencia, el fuego comenzó en el sótano del inmueble, concretamente en la sauna privada, debido a un posible fallo eléctrico. Afortunadamente, no hubo heridos ni intoxicados, aunque el humo afectó varias estancias de la lujosa residencia.

El aviso al 112 se produjo alrededor de las 11:00 h, y rápidamente acudieron al lugar bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes de la Policía Local de Alcobendas. Gracias a su intervención, el fuego fue controlado antes de que se extendiera, evitando mayores daños estructurales. Las investigaciones siguen abiertas para determinar la causa exacta del siniestro, aunque todo apunta a un accidente doméstico.

Vinicius, en Corea

En el momento del incendio, Vinícius no se encontraba en su domicilio, ya que está concentrado con la selección brasileña para los próximos amistosos ante Corea del Sur y Japón. El inmueble, valorado en unos seis millones de euros, sufrió daños principalmente en el sótano y parte de la planta baja, donde el humo llegó a filtrarse por las escaleras.

El incidente ha generado gran preocupación tanto en el club blanco como entre los aficionados, sin embargo, más allá de los evidentes daños materiales que pudo haber sufrido la vivienda, lo cierto es que todo quedó en un gran susto, que no pasó a mayores.