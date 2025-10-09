El Sistema llevará su talento al Vaticano en la histórica canonización de José Gregorio y Carmen Rendiles

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela representará al país en un evento histórico para la fe católica: la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. El acto tendrá lugar el próximo 19 de octubre en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, bajo la conducción del papa León XIV.

Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema, confirmó que una delegación especial de músicos viajará a Roma para ofrecer un repertorio de alto nivel que combinará lo clásico y lo latinoamericano. Entre las piezas figuran movimientos de la IV Sinfonía de Chaikovski y composiciones venezolanas representativas.

Dicho concierto forma parte del programa “Santos para todos”, una iniciativa que agrupa actos religiosos y culturales dedicados a los nuevos santos venezolanos.

Celebraciones paralelas en Venezuela

Mientras tanto, en el país se llevarán a cabo actos en honor a la canonización, Caracas y el estado Trujillo, especialmente la localidad de Isnotú, celebrarán con actividades religiosas y culturales.

El cronograma incluye:

4 de octubre: homenaje infantil al “médico de los pobres”.

19 de octubre: vigilia para seguir la ceremonia desde Roma.

26 de octubre: primera fiesta litúrgica de José Gregorio Hernández.

1° de noviembre: misa nacional con el nuncio apostólico Alberto Ortega Martín.

Posterior a la ceremonia del Vaticano, el 25 de octubre se celebrará un gran encuentro en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada. Este evento, organizado por la Alcaldía del municipio Libertador y la Iglesia venezolana, reunirá a coros y orquestas de distintas regiones del país, simbolizando la devoción del pueblo hacia sus nuevos santos y el poder unificador de la música.

El Sistema también anunció un amplio calendario de conciertos y presentaciones que se extenderán hasta finales de 2025. Entre ellos destacan:

11 de octubre: homenaje del maestro Alfredo Rugeles a Pierre Boulez.

16 y 19 de octubre: conciertos en Ciudad de México.

18 de octubre: presentación de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar en Caracas.

19 de octubre: concierto central en la plaza de San Pedro y en la terraza de Pincio, Roma.

Las actividades culminarán en noviembre con la presentación de Las bodas de Fígaro y un recital de la Orquesta Barroca Simón Bolívar con obras de Handel.