Conozca el lugar seleccionado para la canonización de los santos venezolanos (+Detalles)

La Arquidiócesis de Caracas anunciaron que la Misa de Acción de Gracias por la Canonización de los primeros santos venezolanos Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el estadio Monumental de la Rinconada (Caracas) a partir de las 10:00 am.

El arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, expresó que todos los preparativos están listos para la jornada de fe y esperanza. “Estamos pensando en 40.000 comuniones, por lo tanto 400 ministros que repartan el sacramento en esta misa”.

La jornada espiritual contará con la participación de 41 obispos venezolanos y otros internacionales, para garantizar la comunión de los feligreses en el lugar. Aunque la entrada es gratuita, las autoridades eclesiásticas han exhortado a los devotos a realizar el pre-registro desde la página web oficial (www.arquidiocesisdecaracas.com).

“Será una gran fiesta, la fiesta de la Santidad(…) estamos esperando a 50.000 personas que vienen especialmente de Caracas, Los Teques, Guarenas y otras partes de Venezuela”, agregó Biord.

Programación en Isnotú, estado Trujillo

4 de octubre: Los niños llevarán a cabo un homenaje especial para el Dr. JGH. Se desarrollarán diferentes actividades culturales y religiosas.

19 de octubre: Vigilia para visualizar el acto solemne de canonización en Roma, Italia.

26 de octubre: Primera fiesta litúrgica para celebrar al denominado “Médico de los Pobres”, como el primer Santo venezolano.

1 de noviembre: Misa de Acción de Gracias a las 11:00 am, presidida por el nuncio apostólico monseñor Alberto Ortega Martín.

Información adicional