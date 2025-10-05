Habilitan pre-registro para celebrar la canonización de José Gregorio Hernández y Carmén Rendiles

La arquidiócesis de Caracas habilitó un pre-registro para la celebración de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que tendrá lugar el próximo 19 de octubre. En este sentido, la iniciativa tiene como finalidad garantizar la organización y la logística en los actos conmemorativos.
NOTAS RELACIONADAS
La información fue divulgada a través de su cuenta en X, donde precisaron que los interesados deben completar unos datos personales, como: nombres y apellidos, número de celular con WhatsApp, correo electrónico, ciudad y parroquia de residencia. El proceso se realiza directamente desde el sitio web oficial: arquidiócesiscaracas.com
De igual modo, aclararon que los costos adicionales de traslados, viáticos, permisos, hospedajes y otros, deberán ser cubiertos por cada participante.
Actos conmemorativos
En Roma, Italia
15 de octubre: Audiencia General con el Papa León XIV, en la Plaza de San Pedro y peregrinaciones a la puerta de la Basílica de San Pedro. Aún el horario está por confirmar.
-
18 de octubre: Vigila y oración a las 7:00 pm, en la Basílica del Sacro Cuore di Gesú (Stazione Termini)
-
19 de octubre: Misa de canonización de JGH Y MCR a las 10:00 am, la cual será presidida por el Papa León XIV, en la Basílica de San Pedro.
-
20 de octubre: Misa de acción de gracias en Roma, presidida por el Cardenal Pietro Parolín, a las 9:00, en la Basílica de San Pedro.
-
22 de octubre: Audiencia General con el Papa León XIV, en la Plaza de San Pedro.
En Venezuela
- 25 de octubre: Misa de Acción de Gracias a las 10:00 am, en el Estadio Monumental, Caracas.
Es importante destacar que, las entradas serán distribuidas en cada parroquia, para garantizar la máxima participación de devotos católicos.
- 1 de noviembre: Misa de Acción de Gracias a las 11:00 am, en Isnotú, estado Trujillo.
Detalles adicionales
-
El registro facilitará la comunicación entre la Arquidiócesis de Caracas y la de Trujillo, así como la Santa Sede.
-
De este modo, los feligreses podrán garantizar su participación en los actos conmemorativos que se desarrollarán tanto en Venezuela y en Italia. Si presenta dudas o inquietudes puede solicitar mayor información directamente en su parroquia.
-
Se trata de un hecho histórico que elevará a los altares del mundo al primer santo y santa venezolanos.
-
Es una ocasión especial para renovar el espíritu cristiano y hacer peticiones, en el marco de las celebraciones.