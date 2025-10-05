Habilitan pre-registro para celebrar la canonización de José Gregorio Hernández y Carmén Rendiles

Suscríbete a nuestros canales

La arquidiócesis de Caracas habilitó un pre-registro para la celebración de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que tendrá lugar el próximo 19 de octubre. En este sentido, la iniciativa tiene como finalidad garantizar la organización y la logística en los actos conmemorativos.



La información fue divulgada a través de su cuenta en X, donde precisaron que los interesados deben completar unos datos personales, como: nombres y apellidos, número de celular con WhatsApp, correo electrónico, ciudad y parroquia de residencia. El proceso se realiza directamente desde el sitio web oficial: arquidiócesiscaracas.com

De igual modo, aclararon que los costos adicionales de traslados, viáticos, permisos, hospedajes y otros, deberán ser cubiertos por cada participante.

Actos conmemorativos

En Roma, Italia

15 de octubre: Audiencia General con el Papa León XIV, en la Plaza de San Pedro y peregrinaciones a la puerta de la Basílica de San Pedro. Aún el horario está por confirmar.

18 de octubre: Vigila y oración a las 7:00 pm, en la Basílica del Sacro Cuore di Gesú (Stazione Termini)

19 de octubre: Misa de canonización de JGH Y MCR a las 10:00 am, la cual será presidida por el Papa León XIV, en la Basílica de San Pedro.

20 de octubre: Misa de acción de gracias en Roma, presidida por el Cardenal Pietro Parolín, a las 9:00, en la Basílica de San Pedro.

22 de octubre: Audiencia General con el Papa León XIV, en la Plaza de San Pedro.

En Venezuela

25 de octubre: Misa de Acción de Gracias a las 10:00 am, en el Estadio Monumental, Caracas.

Es importante destacar que, las entradas serán distribuidas en cada parroquia, para garantizar la máxima participación de devotos católicos.

1 de noviembre: Misa de Acción de Gracias a las 11:00 am, en Isnotú, estado Trujillo.

Detalles adicionales