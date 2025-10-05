Nacionales

Habilitan pre-registro para celebrar la canonización de José Gregorio Hernández y Carmén Rendiles

Los santos venezolanos serán elevados a los altares del mundo el próximo 19 de octubre 

Por

Patricia Briceño
Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 06:15 pm
Habilitan pre-registro para celebrar la canonización de José Gregorio Hernández y Carmén Rendiles
Foto: Referencial / Cortesía
La arquidiócesis de Caracas habilitó un pre-registro para la celebración de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que tendrá lugar el próximo 19 de octubre. En este sentido, la iniciativa tiene como finalidad garantizar la organización y la logística en los actos conmemorativos.
 

La información fue divulgada a través de su cuenta en X, donde precisaron que los interesados deben completar unos datos personales, como: nombres y apellidos, número de celular con WhatsApp, correo electrónico, ciudad y parroquia de residencia. El proceso se realiza directamente desde el sitio web oficial: arquidiócesiscaracas.com

De igual modo, aclararon que los costos adicionales de traslados, viáticos, permisos, hospedajes y otros, deberán ser cubiertos por cada participante.

Actos conmemorativos

En Roma, Italia

15 de octubre: Audiencia General con el Papa León XIV, en la Plaza de San Pedro y peregrinaciones a la puerta de la Basílica de San Pedro. Aún el horario está por confirmar.

  • 18 de octubre: Vigila y oración a las 7:00 pm, en la Basílica del Sacro Cuore di Gesú (Stazione Termini)

  • 19 de octubre: Misa de canonización de JGH Y MCR a las 10:00 am, la cual será presidida por el Papa León XIV, en la Basílica de San Pedro.

  • 20 de octubre: Misa de acción de gracias en Roma, presidida por el Cardenal Pietro Parolín, a las 9:00, en la Basílica de San Pedro.

  • 22 de octubre: Audiencia General con el Papa León XIV, en la Plaza de San Pedro.

En Venezuela

  • 25 de octubre: Misa de Acción de Gracias a las 10:00 am, en el Estadio Monumental, Caracas.

Es importante destacar que, las entradas serán distribuidas en cada parroquia, para garantizar la máxima participación de devotos católicos.

  • 1 de noviembre: Misa de Acción de Gracias a las 11:00 am, en Isnotú, estado Trujillo.

Detalles adicionales

  • El registro facilitará la comunicación entre la Arquidiócesis de Caracas y la de Trujillo, así como la Santa Sede.

  • De este modo, los feligreses podrán garantizar su participación en los actos conmemorativos que se desarrollarán tanto en Venezuela y en Italia. Si presenta dudas o inquietudes puede solicitar mayor información directamente en su parroquia. 

  • Se trata de un hecho histórico que elevará a los altares del mundo al primer santo y santa venezolanos.

  • Es una ocasión especial para renovar el espíritu cristiano y hacer peticiones, en el marco de las celebraciones.

Domingo 05 de Octubre de 2025
