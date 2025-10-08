Atención: Entérate del retiro de una de las favoritas para el ciclo no válido de la R39

Suscríbete a nuestros canales

La jornada hípica continúa este domingo 12 de octubre con la trigésima novena reunión, la cual contará con una cartelera de 12 carreras y entre ellas se incluyen dos selectivas: Ezequiel Zamora (GIII) y Virgilio Decán (GI), ambas en distancias de 1.200 metros.

La primera del ciclo no válido es para potrancas nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros y en principio se contaba con la presencia de siete competidoras inscritas.

Potra: Ciclo No Válido R39 La Rinconada Datos Hípicos

En horas de la mañana de este miércoles 08 de octubre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó el retiro de dos ejemplares que no competirán en la mencionada jornada dominical.

Justamente en la primera competencia estaba inscrita la dosañera La Ñe Ñe (número 2), pues la iba a montar José Alejandro Rivero y la preparación de Fernando Parilli Araujo que defendería con los colores del Stud Terra.

La castaña iba a debutar en el óvalo caraqueña nacida y criada en el Haras Urama, al mismo tiempo es hija de Siete C en Sun of Tara por U S Range.

Por tanto, la pupila de Parilli Araujo es media hermana del Doblecoronado Time Traveler, Piccina Mía, Carúpano Six, Gran Sabanero, Magnum, etc.

Motivo Retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH el motivo por el cual retiran a La Ñe Ñe es Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.

Con el retiro de esta dosañera también se suman los retiros de Bendito (número 7) en la segunda válida para el 5y6 Nacional y High Black Cat (número 4) en la tercera válida